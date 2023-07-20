Виконує свої функції: Кремль заступився за російську спортсменку, яка живе в Іспанії

Кремль закликав не критикувати російську легкоатлетку, яка покинула РФ і проживає в Іспанії

У Кремлі закликали не критикувати російську легкоатлетку, дворазову олімпійську чемпіонку Олену Ісінбаєву, яка покинула країну-агресора РФ і проживає на іспанському острові Тенерифе. Відповідну думку 20 липня в коментарі російському пропагандистському агентству висловив прессекретар російського тирана Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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ЗМІ повідомляли, що Ісінбаєва оселилася в «розкішному комплексі» на півдні Тенерифе й веде «дуже прихований спосіб життя». Спортсменка написала в соцмережі, що вона – «людина світу». «Завжди була й залишуся нею», – додала легкоатлетка.

У статті El Digital Sur ідеться, що Ісінбаєва є офіцером збройних сил країни-агресора Росії у званні майора, це звання офіційно надав її міністр оборони РФ Сергій Шойгу 16 травня 2015 року.

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У одній зі своїх публікацій спортсменка, яка виступала за Центральний спортивний клуб армії, заявила, що всі військові звання, які у неї є, «мають номінальний характер», вона нібито «не перебуває й ніколи не перебувала на службі у збройних силах РФ».

Окрім того, Ісінбаєва повідомила, що у вересні 2023 року відновить роботу в комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету, оскільки щодо неї «МОК не має жодних сумнівів».

Комісія з етики МОК не знайшла підстав для застосування санкцій щодо Ісінбаєвої, проінформувала пресслужба комітету. У комісії дійшли висновку, що з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Ісінбаєва «не мала контрактних зв'язків із російськими збройними силами або органами безпеки й не підтримувала військових дій в Україні».

Міністр спорту країни-агресора РФ Олег Матицин назвав «неприпустимим» ставлення спортсменки до її військового звання.

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«Неприпустимо так ставитися... до громадянської позиції й подій, які відбуваються у твоїй рідній країні. Кожна людина, яка любить свою країну, однозначно негативно ставиться до таких заяв», – наголосив Матицин.

У Дагестані після заяв Ісінбаєвої вирішили перейменувати легкоатлетичний стадіон у центрі Махачкали, який було названо ім'ям легкоатлетки.

Пєсков, коментуючи росЗМІ «жорстку реакцію» громадськості на заяву Ісінбаєвої, зазначив, що «треба пам'ятати й не можна забувати» про її заслуги.

«Вона нічого не засуджувала, вона нікого не критикувала, вона виконує свої функції, де вона живе, зрештою, зовсім не важливо», – вважає речник Путіна.

Нагадаємо, гімнастки із Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.

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До слова, народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк поділився інформацією стосовно заборони українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами.