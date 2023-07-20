Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Виконує свої функції: Кремль заступився за російську спортсменку, яка живе в Іспанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Виконує свої функції: Кремль заступився за російську спортсменку, яка живе в Іспанії
Ісінбаєва є офіцером збройних сил країни-агресора Росії у званні майора
фото з відкритих джерел

Кремль закликав не критикувати російську легкоатлетку, яка покинула РФ і проживає в Іспанії

У Кремлі закликали не критикувати російську легкоатлетку, дворазову олімпійську чемпіонку Олену Ісінбаєву, яка покинула країну-агресора РФ і проживає на іспанському острові Тенерифе. Відповідну думку 20 липня в коментарі російському пропагандистському агентству висловив прессекретар російського тирана Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

ЗМІ повідомляли, що Ісінбаєва оселилася в «розкішному комплексі» на півдні Тенерифе й веде «дуже прихований спосіб життя». Спортсменка написала в соцмережі, що вона – «людина світу». «Завжди була й залишуся нею», – додала легкоатлетка.

У статті El Digital Sur ідеться, що Ісінбаєва є офіцером збройних сил країни-агресора Росії у званні майора, це звання офіційно надав її міністр оборони РФ Сергій Шойгу 16 травня 2015 року.

У одній зі своїх публікацій спортсменка, яка виступала за Центральний спортивний клуб армії, заявила, що всі військові звання, які у неї є, «мають номінальний характер», вона нібито «не перебуває й ніколи не перебувала на службі у збройних силах РФ».

Окрім того, Ісінбаєва повідомила, що у вересні 2023 року відновить роботу в комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету, оскільки щодо неї «МОК не має жодних сумнівів».

Комісія з етики МОК не знайшла підстав для застосування санкцій щодо Ісінбаєвої, проінформувала пресслужба комітету. У комісії дійшли висновку, що з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Ісінбаєва «не мала контрактних зв'язків із російськими збройними силами або органами безпеки й не підтримувала військових дій в Україні».

Міністр спорту країни-агресора РФ Олег Матицин назвав «неприпустимим» ставлення спортсменки до її військового звання.

«Неприпустимо так ставитися... до громадянської позиції й подій, які відбуваються у твоїй рідній країні. Кожна людина, яка любить свою країну, однозначно негативно ставиться до таких заяв», – наголосив Матицин.

У Дагестані після заяв Ісінбаєвої вирішили перейменувати легкоатлетичний стадіон у центрі Махачкали, який було названо ім'ям легкоатлетки.

Пєсков, коментуючи росЗМІ «жорстку реакцію» громадськості на заяву Ісінбаєвої, зазначив, що «треба пам'ятати й не можна забувати» про її заслуги.

«Вона нічого не засуджувала, вона нікого не критикувала, вона виконує свої функції, де вона живе, зрештою, зовсім не важливо», – вважає речник Путіна.

Нагадаємо, гімнастки із Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.

До слова, народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк поділився інформацією стосовно заборони українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами.

Теги: спорт МОК росія Єлєна Ісінбаєва Іспанія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відзначив секретар РНБО, спроби Росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни
Данілов пообіцяв Росії неприємні сюрпризи після атак по півдню України
Сьогодні, 17:06
Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди
Жодних домовленостей не було: Зеленський відреагував на вихід Росії із «зернової угоди»
17 липня, 17:05
Кулеба сказав, що дізнався про вибухи Кримського мосту з новин і у нього немає офіційної інформації
Кулеба прокоментував руйнування Кримського мосту
17 липня, 16:29
Окупанти атакували Україну дронами Shahed-136/131
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
8 липня, 09:26
У Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS у 2023 році
Росія скасувала головну міжнародну авіавиставку: британська розвідка назвала причину
2 липня, 10:34
Євген Пригожин наголосив, що місцеві жителі сподівалися, що «вагнерівці» вирішать проблеми в РФ, у тому числі з корупцією
Пригожин вперше прокоментував свій невдалий «похід на Москву» (відео)
26 червня, 18:34
У ЄС буде створено прототип системи захисту від гіперзвукової зброї
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
26 червня, 08:20
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та російський диктатор Володимир Путін
«Ваша справа». Токаєв відмовив Путіну в підтримці
24 червня, 13:23
Сімейний лайнер Лукашенка
Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину
24 червня, 09:31

Новини

Виконує свої функції: Кремль заступився за російську спортсменку, яка живе в Іспанії
Виконує свої функції: Кремль заступився за російську спортсменку, яка живе в Іспанії
В Україні скасують бойкот турнірів з росіянами та білорусами? Нардеп натякнув
В Україні скасують бойкот турнірів з росіянами та білорусами? Нардеп натякнув
Олімпійська чемпіонка вимагає дозволити символіку РФ у міжнародних змаганнях
Олімпійська чемпіонка вимагає дозволити символіку РФ у міжнародних змаганнях
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до змагань
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до змагань
Польський футбольний клуб нарвався на хейт фанатів через необдуманий вчинок
Польський футбольний клуб нарвався на хейт фанатів через необдуманий вчинок
Кубок України з футболу повертається: названо дати жеребкування
Кубок України з футболу повертається: названо дати жеребкування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
85K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
48K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
23K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
16K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
15K
В Україні була оголошена повітряна тривога

Новини

Завдали державі збитків на 12 млн грн: чиновники Міноборони отримали підозру
Сьогодні, 19:44
Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку – підписано угоду
Сьогодні, 17:08
Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
Сьогодні, 16:37
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:56
На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту