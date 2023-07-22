Удар дронами по Кіровоградщині та ракетна атака на дві області: яка ситуація в регіонах

У результаті російських терактів є загиблі та травмовані серед мирних мешканців Україні

Протягом доби російські окупанти завдали ударів по 11 областях України. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

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Кіровоградщина

Сьогодні вночі рашисти атакували область дронами. Їх було знищено силами ППО. Обійшлося без загиблих і травмованих та руйнувань цивільних будівель.

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Чернігівщина

За добу — сім обстрілів (51 вибух). Чернігівський район: чотири крилаті ракети, зруйновано будинок культури, пошкоджено вікна в багатоповерхівках, адмінбулівлі. Дві людини загинуло.

Новгород-Сіверський район — обстріли із гранатометів та мінометів. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

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Учора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 161 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади. Попередньо — без наслідків.

Вночі та вранці ворог здійснив чотири обстріли прикордонних громад, зафіксовано 14 вибухів. Обстріляно чотири населених пункти у чотирьох територіальних громадах: Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шалигинській. Попередньо — без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

Дніпропетровщина

Минулої доби ворог спрямував на область чотири безпілотники. Два було збито, уламки одного з них спричинили пожежу та пошкодили лінію електропередач. Ще два поцілили по Червоногригорівській громаді. Виникло займання, вогонь рятувальники приборкали.

Ввечері ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь. Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома. Пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач.

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Вночі агресор обстріляв промислове підприємство. Без жертв.

Запорізька область

За останню добу російські війська завдали 85 обстрілів по 22 населених пунктах Василівського, Пологівського та Запорізького районів. Наразі зафіксовано руйнування 30 житлових об'єктів. Обійшлося без постраждалих.

76 артилерійських ударів прийшлося по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новодарівки, Чарівного, Малинівки, Гуляйпільського, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського. Ворог здійснив вісім обстрілів з РСЗВ по Новомихайлівському, Новодарівці та Левадному, а також атакував з БПЛА Степове.

Харківщина

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка. Вчора в районі сіл с. Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі на площі 21 га. Також ворог завдав удару ракетою С-300 по с. Благодатівка Куп'янського району. Влучання в землю за межами села. Без руйнувань та постраждалих.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ горів приватний будинок.

У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік.

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У районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Виникла пожежа, постраждалих немає.

Луганщина

Учора ворог намагався просунутися практично вздовж усієї лінії фронту, атакуючи в районах Надії, Макіївки, Невського, Діброви та на території Серебрянського лісництва. Ці спроби були зупинені нашими військовими. Під артилерійський вогонь з боку росіян потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 151 обстріл( 667 снарядів).

Донеччина

Росіяни минулої доби завдали 18 ударів по десяти населених пунктах області: Авдіївка, Залізне, Краматорськ, смт Нью-Йорк, смт Курахівка, Курахове, с.Розлив, с.Дружба, с.Ізмайлівка, Костянтинівка. Пошкоджено 35 житлових будинків (з них п’ять – багатоквартирних), три цивільних автомобілі, газопровід, залізнична колія, адмінбудівля розвитку, 5 га пшениці, ЛЕП, водогін, торгівельний центр, цех. По області за добу: шість загиблих (у т.ч. двоє дітей), п’ять поранених.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по узбережжю та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Учора під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив сім крилатих ракет різного класу. Є пошкодження. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

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За добу по області противник здійснив 63 обстріли (414 снарядів), з них по м. Херсон — три обстріли (дев’ять снарядів). Ворогом влучено в райони 23 населених пунктів області; спортивний заклад в Бериславському районі; адміністративну будівлю об’єкта життєзабезпечення Херсона. Через російську агресію одна людина дістала поранення.