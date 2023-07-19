Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)
фото з відкритих джерел

Пригожин фактично дав зрозуміти, що сподівається на поразку російської армії на фронті в Україні

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин уперше після свого заколоту з’явився на публіці. Він виступив перед частиною «вагнерівців», які переїхали до Білорусі.

Власник ПВК жодним словом не обмовився, що жаліє про заколот. Натомість Пригожин фактично дав зрозуміти, що, як і раніше, сподівається на поразку російської армії на фронті в Україні, щоб його та «Вагнер» знову покликали на «спецоперацію».

А командир «Вагнера» Уткін заявив, що це «не кінець, а лише початок найбільшої роботи у світі. Ласкаво просимо в пекло».

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, сьогодні, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».

До відома, голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Читайте також: Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
Теги: Білорусь росія путін ПВК Вагнера переговори Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато громадян Білорусі нині воюють на боці України
Держава-агресор чи окупований союзник? Як ставитися до Білорусі
22 червня, 10:49
БанкиРосії встановили курс долара на рівні понад 90 рублів
На тлі заколоту у Росії різко підскочив курс долара та євро
24 червня, 15:50
Бельгійська опозиція зажадала відставки глави МЗС Аджи Лябіб
Глава МЗС Бельгії, яка відвідувала Крим, видала візи росіянам
20 червня, 08:24
Путін заявив, що буцімто постійно моніторить стан справ під час війни в Україні
Путін розповів в інтервʼю, чим він цілодобово займається (відео)
25 червня, 15:07
Пригожина мали б ліквідувати ще на початку його конфлікту з міноборони РФ, але Путін не дав добро
Ексочільник розвідки розповів, де Пригожина може очікувати смерть
26 червня, 10:31
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Можливі провокації росіян на ЗАЕС: Зеленський провів переговори з Макроном
5 липня, 00:23
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що в Росії може бути черговий заколот
10 липня, 01:58
У Північноатлантичному альянсі повинні визначитись, якою має бути колективна безпека та відповідь на російські провокації
Вступ України до НАТО: Клімкін пояснив, чому Альянс зволікає із рішенням
8 липня, 18:42
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
Глава МЗС Франції закликала сприймати війну в Україні як загрозу для всього світу
Вчора, 08:29

Політика

Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)
Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
Червоний Хрест Білорусі визнав, що вивозить українських дітей
Червоний Хрест Білорусі визнав, що вивозить українських дітей
Голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним
Голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним
Вперше за 20 років: до берегів Південної Кореї дісталась американська атомна субмарина (фото)
Вперше за 20 років: до берегів Південної Кореї дісталась американська атомна субмарина (фото)
Диктатор злякався: Путін не поїде на саміт БРІКС
Диктатор злякався: Путін не поїде на саміт БРІКС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
39K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
23K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
23K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
17K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
6826
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту