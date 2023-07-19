Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)

Пригожин фактично дав зрозуміти, що сподівається на поразку російської армії на фронті в Україні

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин уперше після свого заколоту з’явився на публіці. Він виступив перед частиною «вагнерівців», які переїхали до Білорусі.

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Власник ПВК жодним словом не обмовився, що жаліє про заколот. Натомість Пригожин фактично дав зрозуміти, що, як і раніше, сподівається на поразку російської армії на фронті в Україні, щоб його та «Вагнер» знову покликали на «спецоперацію».

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А командир «Вагнера» Уткін заявив, що це «не кінець, а лише початок найбільшої роботи у світі. Ласкаво просимо в пекло».

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, сьогодні, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».

До відома, голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.