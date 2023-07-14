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Кремль вигадав, в яких країнах США триматиме ядерну зброю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль вигадав, в яких країнах США триматиме ядерну зброю
Глава російського МЗС розгледів нові загрози для РФ
фото з відкритих джерел

Росія вважає, що у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відбудуться зміни

Японія та Південна Корея нібито «подають США сигнали» про готовність розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Таку думку висловив головний російський дипломат Сергій Лавров за підсумками наради Росія-АСЕАН. Про це пишуть росЗМІ. 

За словами глави російського МЗС, НАТО вже зараз нібито планує пересувати частину своєї військової інфраструктури до Індо-Тихоокеанського регіону, особливо до тих країн, що взяли участь у саміті у Вільнюсі. Йдеться про Австралію, Нову Зеландію, Японію та Південну Корею.

«США та їхні союзники всіляко намагаються підмінити асеаноцентричну безпекову архітектуру тут, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, яка складалася десятиліттями і всіх влаштовувала», – сказав Лавров.

Лавров зазначив, що подібні тенденції є «дуже серйозними та небезпечними». «Ми говорили про це з нашими колегами по АСЕАН і з китайським представником Ван І, з яким сьогодні відбулася тривала зустріч», – зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 26 червня сказав, що інформація про те, що Росія збирається підірвати Запорізьку АЕС, це «маячня».

Лавров заявив, що «маячню» про підрив ЗАЕС Росія багато разів коментувала. «Ця загроза багаторазово спливає у медійному просторі вустами представників київського режиму. Всі ці люди натреновані, зокрема для ведення інформаційної війни, насамперед англосаксами, поляками і навіть прибалтами, які для України стали старшими товаришами», – заявив Лавров.

Проте зазначимо, головний російський дипломат традиційно називає маячнею інформацію, яка потім виявляється правдивою. Зокрема так було і в лютому 2022 року. Тоді глава МЗС Росії коментував підготовку вторгнення в Україну. Так, 18 лютого 2022 року, менш ніж за тиждень до того, як Росія здійснила віроломне повномасштабне військове вторгнення на територію України, Сергій Лавров запевняв, що інформація про майбутнє вторгнення Росії є «фейком». 

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Теги: росія міністр Південна Корея Сергій Лавров

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