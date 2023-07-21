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КНДР погрожує ядерним ударом за розміщення американської зброї у Південній Кореї

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР погрожує ядерним ударом за розміщення американської зброї у Південній Кореї
фото з відкритих джерел

Міністр оборони КНДР заявив, що розміщення американської зброї у Південній Кореї може відповідати умовам для використання Північною Кореєю ядерної зброї

Північна Корея погрожує відповісти ядерною зброєю за демонстрацію військової потужності США, зокрема, через розміщення американського атомного підводного човна на узбережі Південної Кореї. Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нама заявив, що розміщення американської зброї, як-от авіаносців, бомбардувальників або ракетних підводних човнів у Південній Кореї нібито може відповідати умовам для використання КНДР ядерної зброї.

У заяві зазначається, що постійне збільшення видимості стратегічних атомних підводних човнів та інших стратегічних активів може підпадати під умови для можливого застосування ядерної зброї, визначені в законодавстві Північної Кореї.

«Постійно зростаюча видимість розміщення стратегічного атомного підводного човна та інших стратегічних активів може підпадати під умови застосування ядерної зброї, визначені в законі КНДР», – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску Північною Кореєю балістичної ракети. 

Нагадаємо, 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. У міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо. Токіо висловив Пхеньяну протест у зв'язку з запуском.

Згідно з повідомленням ЗМІ, запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

До слова, президент Південної Кореї попередив про здатність ядерних ракет КНДР вдарити по Європі

До слова, Сполучені Штати та Південна Корея провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд. Так країни відповіли на нещодавні запуски балістичних ракет Північною Кореєю.

Теги: Північна Корея ядерна зброя США Південна Корея

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