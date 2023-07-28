Чому КНДР похвалилась світу дронами та ракетами: ЗМІ знайшли причину

КНДР вирішила продемонструвати стратегічні безпілотні літаки-розвідники та багатоцільові ударні безпілотники

Влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги» показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети. Про це пише Al Jazeera.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Стратегічні безпілотні літаки-розвідники та багатоцільові ударні безпілотники, нещодавно розроблені та виготовлені… здійснили демонстраційні польоти, кружляючи в небі над (площею Кім Ір Сена – «Главком»), подвоївши радість людей, які святкували», – заявила місцева агенція KCNA.

Зокрема, на заході було продемонстровано міжконтинентальну балістичну ракета Hwasong-18 з двигуном на твердому паливі, яку Пхеньян випробував раніше у липні та квітні цього року. Російську делегацію очолив міністр оборони РФ, та поплічник диктатора Путіна Сергій Шойгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Представництво Китаю на параді північнокорейських ракет, здатних нести ядерну зброю, викликає серйозні сумніви щодо того, що Пекін боїться загрози глобальній безпеці з боку Пхеньяна», – сказав професор міжнародних досліджень в Університетe Ева в Сеулі Лейф-Ерік Ізлі.

«Враховуючи потребу Росії в боєприпасах для її незаконної війни в Україні та готовність Кім Чен Ина особисто провести для російського міністра оборони екскурсію по виставці озброєнь Північної Кореї, держави-члени ООН повинні посилити пильність у спостереженні та покаранні за порушення санкцій», – пише Al Jazeera. За словами джерел видання, своїм парадом Північна Корея нібито «хоче налякати світ».

Остання демонстрація військової могутності Кіма відбувається в період підвищеної напруженості на Корейському півострові. Цього року Північна Корея провела неодноразові випробування зброї, включаючи кілька запусків міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, яку Пхеньян назвав своєю найпотужнішою зброєю.

Росія та Китай є одними з небагатьох країн, які підтримують дружні стосунки з Північчю, яка зазнала суворих санкцій та осуду за розробку ядерної зброї та ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що нова твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета (МБР) «Хвасон-18» підвищить готовність країни до ядерної контратаки. Як зазначало Центральне телеграфне агентство (ЦТАК), «Хвасон-18» виконуватиме «найважливішу місію та завдання як найпотужнішого ключового засобу для оборони КНДР, стримування агресії та захисту безпеки держави».

КНДР підтримує погляд Росії на війну в Україні, звинувачуючи західну гегемонію в тому, що вона змусила Москву вжити військових дій для захисту своєї безпеки. Адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово звинуватила режим Кіма в постачанні зброї російським військам в Україні, що Пхеньян заперечує.

Hwasong -18 – північнокорейська триступенева міжконтинентальна балістична ракета (МБР) на твердому паливі. Це перша твердопаливна ракета, розроблена Північною Кореєю, і вперше була представлена ​​на параді 8 лютого 2023 року на честь 75-ї річниці заснування Корейської народної армії, її перший політ відбувся 13 квітня 2023 року.

Нагадаємо, КНДР на минулому тижні продовжувала випускати ракети. Так, 22 липня Північна Корея здійснила випробувальні пуски ракет, цього разу крилатих, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що близько 4-ї ранку в суботу зафіксували пуски кількох крилатих ракет у Жовте море. Південна Корея та розвідка США ще досліджують деталі.

За три дні до цього КНДР запустила в Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.