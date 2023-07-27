«Друга армія світу» принижується перед відсталою диктатурою. Що сталося?

Ще недавно Північна Корея мала імідж однієї із найвідсталіших країн світу

Шойгу прилетів на поклон у Північну Корею просити боєприпаси.

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Уявляєте, ще недавно Північна Корея мала імідж однієї із найвідсталіших країн світу, де не те, що передових технологій, але і харчів для власного населення не вистачає. Але тепер туди приїхав цілий міністр оборони «другої армії світу», аби виклянчити старе радянське озброєння!



Звісно гидко спостерігати за зустрічами російських та північно корейських маніяків. Але є в цьому і хороша новина – певно, вже не такі і великі можливості того самого перехваленого російського військово-промислового комплексу, якщо Росія вимушена принижуватися перед однією з найвідсталіших у світі диктатур.

Такі от тепер у росії «старші брати»!