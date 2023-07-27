Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

«Друга армія світу» принижується перед відсталою диктатурою. Що сталося?

glavcom.ua
Шойгу вимушений клянчити боєприпаси в Північної Кореї
фото з відкритих джерел

Ще недавно Північна Корея мала імідж однієї із найвідсталіших країн світу

Шойгу прилетів на поклон у Північну Корею просити боєприпаси.

Уявляєте, ще недавно Північна Корея мала імідж однієї із найвідсталіших країн світу, де не те, що передових технологій, але і харчів для власного населення не вистачає. Але тепер туди приїхав цілий міністр оборони «другої армії світу», аби виклянчити старе радянське озброєння!
 
Звісно гидко спостерігати за зустрічами російських та північно корейських маніяків. Але є в цьому і хороша новина – певно, вже не такі і великі можливості того самого перехваленого російського військово-промислового комплексу, якщо Росія вимушена принижуватися перед однією з найвідсталіших у світі диктатур.

Такі от тепер у росії «старші брати»!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Північна Корея Сергій Шойгу боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Передача танків і панцерників Росгвардії – це єдине організаційне рішення, до якого вдався Путін після путчу»
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
29 червня, 07:46
Медведєв впевнений, що протистояння глобальному Заходу стало всесвітнім і триватиме дуже довго
У чому сенс антизахідного «маніфесту» Медведєва
4 липня, 13:10
Артист вважає, що таким виконавцям як Світлана Лобода, яка довго тішила російську публіку, потрібно дати шанс вибачитися
«Відштовхнемо – і з того боку радо приймуть». Фоззі сказав, що робити з артистами на кшталт Лободи
28 червня, 23:35
Країна-агресорка виділяється надзвичайно високою пропорцією дипломатичних представників, що працюють «під прикриттям»
Ексголова МЗС розповів, як Європа очищується від російських «дипломатів»-шпигунів
4 липня, 19:00
Президент України Володимир Зеленський
Загроза теракту на ЗАЕС: Зеленський заявив, що зупинити Кремль – обов’язок усього світу
4 липня, 23:44
Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламен
Рада ЄС і Європарламент погодили план розширення виробництва боєприпасів
7 липня, 09:53
Володимир Зеленський та Акіхіко Танак
Вибухи в українських містах та зустріч Зеленського з делегацією Японії: головне за ніч
19 липня, 07:18
Рада ЄС продовжить санкції проти РФ до 31 січня 2024 року
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року
20 липня, 16:18
У січні року президент запровадив санкції щодо Діани Панченко терміном 10 років
Україна оголосила в розшук скандальну телеведучу
Вчора, 17:30

Сергій Таран

«Друга армія світу» принижується перед відсталою диктатурою. Що сталося?
«Друга армія світу» принижується перед відсталою диктатурою. Що сталося?
Атака безпілотників на Москву. Чому це так страшно для Кремля
Атака безпілотників на Москву. Чому це так страшно для Кремля
В України є рік
В України є рік
Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердонана
Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердонана
Надання Україні касетних боєприпасів: Вашингтон перетинає чергові «червоні лінії» у ставленні до Москви
Надання Україні касетних боєприпасів: Вашингтон перетинає чергові «червоні лінії» у ставленні до Москви
Запорізька АЕС – зброя останньої підлості Путіна
Запорізька АЕС – зброя останньої підлості Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
63K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
27K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
14K
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
13K
Обстріл Херсонщини: помічено цікаву тенденцію
12K
Прем’єр Ірландії зробив гучну заяву щодо смерті Путіна

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту