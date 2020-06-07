У США юнак десять годин прибирав вулиці після антирасистських протестів і отримав подяку від громади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У США майже два тижні тривають антирасистські протести

Хлопцю подарували червоний Mustang 2004 року та навчання і стипендію у коледжі

У місті Буффало (штат Нью-Йорк) 18-річний школяр Антоніо Гвін побачив, що після антирасистських протестів залишилося безліч сміття, тому він узяв мітлу і протягом десяти годин самотужки прибирав бруд із вулиць. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Антоніо почав прибирати о 2.00 та продовжував протягом 10 годин, пізніше до нього приєдналася група сусідів, але вони помітили, що хлопець вже зробив більшу частину роботи.

Підліток пояснив, що один із проспектів міста був заповнений склом та іншим сміттям, а зранку безліч людей мали користуватися цією вулицею, щоб доїхати на роботу.

Американські медіа розповіли про допомогу Антоніо і громада вирішила йому віддячити.

Так, один із небайдужих Метт Блок вирішив подарувати хлопцю свій червоний Mustang 2004 року. Виявилося, що мати Гвіна, яка померла два роки тому, теж їздила саме на червоному Mustang. Тому хлопець був дуже шокований та радий отримати подарунок.

Інший бізнесмен вирішив надати Антоніо рік безкоштовного страхування авто.

Після закінчення старшої школи, Гвін планував перейти до професійного училища, заощаджуючи гроші на коледж. У Медальському коледжі у Буффало після того, як почули про історію підлітка, запропонували йому повну стипендію на навчання бізнесу у них. Хлопець поділився, що у майбутньому планує відкрити бізнес із прибирання.

За словами Гвіна, він не вперше допомагає іншим, бо йому це подобається, але вперше отримав таку підтримку.

«Я ціную все, що інші зробили для мене», — запевнив Антоніо.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 червня, у США десятки тисяч людей вийшли на мирні мітинги проти расизму і жорстокості поліції на тлі смерті Джорджа Флойда.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.