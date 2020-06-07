Китай обіцяє поділитися вакциною від Covid-19 з усім світом



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У кінці травня тестування китайської вакцини від Covid-19 показало позитивний результат

Зараз в розробці знаходяться п'ять видів вакцин, деякі з них вже проходять випробування, - міністр

Влада Китаю обіцяє поділиться вакциною проти коронавірусу з усім світом після її розробки і проходження всіх клінічних випробувань. Про це повідомив міністр науки і техніки КНР Ван Чжиган, пише Женьмінь жибао.

За словами чиновника, Пекін виконає всі зобов'язання, про які говорив голова КНР Сі Цзіньпін на 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Чжиган стверджує, що зараз в розробці знаходяться п'ять видів вакцин, деякі з них вже проходять випробування. «Пріоритет в роботі віддається безпеці, ефективності та доступності препаратів», - наголосив він.

«Як показує історія боротьби людства з епідеміями, фундаментальною стратегією для протистояння їм є саме розробка вакцин. Світові потрібно посилити співпрацю в їх розробці та наступних етапах», - додав міністр.

Нагадаємо, в кінці травня тестування китайської вакцини від Covid-19 показало позитивний результат.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу створена і готова до випробувань на пацієнтах.

До відома, у світі станом на 7 червня зафіксовано 6 855 858 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2 складає 398 321 особа. У свою чергу, одужали 3 071 403 людини. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 109 791 особа, Великій Британії – 40 548, Бразилії – 35 026, Італії – 33 846, Франції – 29 145 та Іспанії – 27 135. У Китаї загалом – 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 919 430), Бразилія (645 771), Росія (458 102), Велика Британія (286 294), Індія (246 622), Іспанія (241 310), Італія (234 801), Перу (191 758), Франція (190 759), Німеччина (185 450), Іран (169 425) і Туреччина (169 218).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Як повідомлялося, в Україні станом на 7 червня на коронавірусну хворобу захворіли 485 осіб, серед них 29 дітей та 34 медика. Це на 65 випадків менше, ніж учора (550). Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15). Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.