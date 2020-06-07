Екс-голова британської розвідки зробив заяву щодо штучного походження коронавірусу



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Голова британської розвідки SIS/MI6 у 1999-2004 роках сер Річард Дірлав

«Модифікований під людський організм вірус вирвався з лабораторії, у якій китайські вчені вивчали коронавірус в кажанів» – Дірлав

Вірус SARS-CoV-2 має штучне походження, оскільки його ключові елементи не еволюціонували природним чином, а були в нього інтегровані.

Про це в інтерв’ю подкасту Planet Normal лондонської газети The Telegraph заявив голова британської розвідки SIS/MI6 у 1999-2004 роках сер Річард Дірлав.

За його словами, модифікований під людський організм вірус вирвався з лабораторії, у якій китайські вчені вивчали коронавірус в кажанів.

Дірлав висловив свою думку на основі наукової статті норвезько-британської дослідницької групи, яка стверджує, що виявила в генетичній послідовності SARS-CoV-2 структури, які передбачають, що деякі ключові елементи вірусу були «вставлені» в нього, а не самостійно розвинулися природним чином. Зі статті прямо випливає, що початковий коронавірус кажанів був модифікований, вірогідно, генетиками у Китаї.

Йдеться про дослідження, проведене професором Ангусом Далглішем з лікарні Святого Георгія в Лондонському університеті й норвезьким вірусологом Биргером Соренсеном. Вони стверджують, що ідентифікували «вставлені ділянки, розташовані на поверхні шипа SARS-CoV-2», які пояснюють, як вірус зв’язується з клітинами людини.

На думку Дірлова, їхнє дослідження є «дуже важливим внеском у дебати, які зараз починаються про те, як розвинувся вірус, як він вийшов з лабораторії і вибухнула як пандемія».

«Я гадаю, що ця конкретна стаття є дуже важливою, і я гадаю, що це зрушить дискусію», – підсумував Дірлов.

Нагадаємо, у ВООЗ заперечили штучне походження Covid-19.

Як повідомлялося, науковці озвучили дві головні версії походження коронавірусу Covid-19.

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