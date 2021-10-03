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    Саакашвілі потрапив у Грузію у трейлері: деталі

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    Про деталі повернення Саакашвілі не знали навіть його найближчі соратники - Саакашвілі потрапив у Грузію у трейлері: деталі

    Про деталі повернення Саакашвілі не знали навіть його найближчі соратники

    Фото CNews

    ЗМІ дізналися подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії

    Михайло Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера. Про це повідомляє грузинське видання CNews.

    Видання називає імя власника квартири, де було арештовано експрезидента. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка: Е. Ц. За даними CNews, його звати Елгуджа Цомая. Він також і був водієм трейлера, на якому Саакашвілі повернувся на батьківщину.

    За даними грузинського видання, трейлер, що перевозив свіжу зелень, перетнув кордон Грузії в Поті. Тож можна зробити припущення, що вантажівка прибула в порт поромом з України. Весь цей шлях Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні машини.

    Із Поті Цомая своїм особистим легковим автомобілем доставив Саакашвілі до Батумі. Відео про прибуття до Грузії були зняті Саакашвілі ввечері 30 вересня та викладені в Інтернет вже після його прибуття в Тбілісі.

    За даними грузинських журналістів, про деталі повернення Саакашвілі не знали навіть його найближчі соратники.

    Цікаво, що сам Михайло Саакашвілі заявляв, що потрапив в Грузію законним шляхом.

    Нагадаємо, Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня, але офіційні звинувачення у порушення кордону йому поки не висунули.

    Як стало відомо, Михайла Саакашвілі, котрого арештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Міхеіла Саакашвілі.

    Нагадаємо, раніше посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: прокуратура Михайло Саакашвілі машини кордон
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    Саакашвілі потрапив у Грузію у трейлері: деталі