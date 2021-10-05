Стало відомо, про що Зеленський говорив з президентом Ізраїлю

Іцхак Герцог запросив Володимира Зеленського відвідати Ізраїль з візитом

Президент Володимир Зеленський відзначив принципову підтримку з боку Держави Ізраїль суверенітету й територіальної цілісності України. Про це він сказав у спільній з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом заяві після переговорів у Києві, повідомляє пресслужба Зеленського.

«Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься й надалі. Зокрема в межах ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова», – сказав Зеленський.

Президент України відзначив, що перший державний візит Іцхака Герцога на посаді президента Ізраїлю відбувається саме в Україну.

«Я сприймаю це як знак високої поваги, дружби та міцних взаємин, що існують між нашими країнами», – наголосив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі в Києві обговорив з ізраїльським колегою ситуацію на Близькому Сході, а також безпекові виклики, які наразі постали перед Україною у зв’язку з війною, що триває на Донбасі, та тимчасовою окупацією Російською Федерацією українського півострова Крим.

Окрему увагу під час переговорів глави держав приділили вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру – жахливого злочину нацистського режиму.

«Я вдячний президентові Герцогу, а також іншим високим делегаціям, які прибуватимуть цими днями до Києва, щоб взяти участь у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин цієї страшної світової трагедії. Пам'ять про ці жертви для нас – священна, для кожного з українців», – зазначив Зеленський.

Лідери України та Ізраїлю наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою неповторення таких жахливих злочинів, як Голокост та Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Зеленський нагадав, що 26 грудня Україна та Ізраїль відзначатимуть 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

фото: president.gov.ua

«За час тісної співпраці було досягнуто багато. Радий, що нам вдалося побудувати такі теплі відносини, які розвиваються на основі міждержавного взаєморозуміння та довіри, а між двома народами панує тепла дружня атмосфера», – зауважив він.

Зі свого боку Іцхак Герцог також відзначив важливість цієї дати та повідомив, що запросив Володимира Зеленського відвідати Ізраїль з візитом і буде радий вітати його на ізраїльській землі.

Іцхак Герцог також подякував українському президентові та Верховній Раді за боротьбу з антисемітизмом і відзначив внесок України у збереження пам’яті про вбитих українських євреїв.

«Все це дуже цінно. Головним чином тому, що це є важливим підґрунтям для партнерства та побудови спільного успішного майбутнього наших країн», – наголосив президент Ізраїлю.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю.

Раніше президент Ізраїлю писав, що має намір в Україні взяти участь в заходах з президентом і прем’єр-міністром України і президентом Німеччини.

Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.

Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).

Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».