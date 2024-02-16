«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги

Протести розпочались у різних містах Росії та світу

У пам'ять про російського опозиціонера Олексія Навального, в різних містах Росії люди почали приносити квіти до пам'ятників, пов'язаних із політичними репресіями, щоб висловити своє співчуття у зв'язку зі смертю головного конкурента Путіна. Також росіяни почали виходити на мітинги. Протестувальники намалювали плакати, на яких питають «Хто наступний?» та кажуть «Досить боятися!».

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Покладання квітів та мітинги у різних містах Росії фото з відкритих джерел

У росії силовики відразу почали протидіяти таким акціям. Біля Соловецького каменя в Москві затримали чоловіка з плакатом «Вбивця».

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У Казані поліція почала розганяти присутніх біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Місцеві жителі принесли квіти та свічки в пам'ять про Олексія Навального. Місце оточили. Зараз там чергує автозак.

Силовики у цивільному не пускають мешканців Казані покласти квіти до пам'ятника, пояснюючи, що так звану «акцію» не погоджено. У результаті люди починають складати квіти просто на сніг.

Люди кладуть квіти на сніг фото з відкритих джерел

За інформацією Telegram-каналів та свідчень очевидців, у тимчасово окупованому Росією Мурманську затримано жінку, яка брала участь у пікеті з плакатом «Убито Олексія Навального. Його кров на твоїх руках, Вово».

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Також мітинги розпочалися і за кордоном. Зокрема, в ізраїльському Тель-Авіві люди вийшли із плакатами, на яких пише «Всіх не вб'єте» та «Путін вбив Навального».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. У мережі опубліковане останнє відео політика.

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Український президент Володимир Зеленський заявив, що Путін вбив Навального.

Російська опозиція запропонувала варіанти того, що робити після смерті Навального. Одним з них були протести. Та Путін злякався Майдану і його силовики попередили москвичів про наслідки протестів.