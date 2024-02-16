Путін злякався Майдану. Після смерті Навального москвичі отримали попередження

Росіяни приносять квіти до пам'ятників жертв політичних репресій у пам'ять про Навального

Прокуратура заявила, що процес покладання квітів на честь Навального не узгоджувався місцевою владою

У Москві росіяни пішли ставити квіти до пам'ятника жертв політичних репресій. Це сталося після інформації про нібито загибель російського опозиціонера Олексія Навального. Так, Московська прокуратура вже випустила застереження у зв'язку із «закликами до масової акції». Про це йдеться на сайті держструктури РФ.

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Пресслужба прокуратури заявила, що «зазначений масовий захід» не погоджено з владою міста в установленому порядку. При цьому закликів приходити на покладання квітів в інтернеті не було. Люди самі стихійно йдуть до пам'ятників жертв політичних репресій у своїх містах.

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«Організація або проведення несанкціонованих масових акцій, заклики та участь у таких заходах утворюють склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 20.2 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, і можуть спричинити покарання аж до адміністративного арешту», – йдеться в повідомленні.

Окрім Москви квіти несуть й в інших містах РФ. Зокрема в Ростові біля пам'ятника жертвам політичних репресій у парку Будівельників співробітники поліції переписують дані тих, хто намагається покласти квіти.

У Казані поліція почала розганяти присутніх біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Місцеві жителі принесли квіти і свічки в пам'ять про Олексія Навального. Правоохоронці вже оточили місце.

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Як повідомлялося, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер.

Зокрема, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

До слова, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія не підтвердила та не спростувала смерть політика.