Смерть Навального перед виборами. Чому російський диктатор боявся опозиціонера

Навальний закликав росіян виступати проти Путіна, а також був переконаний, що країна-агресорка програє війну

Сьогодні, 16 лютого, стало відомо про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Про те, чому диктатор Володимир Путін боявся свого опонента, нагадує «Главком».

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Людина, яку Путін боїться найбільше

У 2013 році пройшли вибори мера Москви – перші після відновлення прямого волевиявлення громадян щодо регіональних керівників. На них допустили опозиціонера Олексія Навального, який навіть за офіційними даними сенсаційно набрав 27%.

Ці показники перевищували всіх чотирьох інших формально опозиційних кандидатів разом узятих. Кандидату від Кремля, Сергію Собяніну «намалювали» необхідні для перемоги 51,37%, але російська влада неабияк перелякалася тієї історії.

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Всесвітньо відоме видання Wall Street Journal називало Навального «людиною, яку Володимир Путін боїться найбільше».

Російський опозиціонер Олексій Навальний фото з відкритих джерел

Звинувачення та вирок суду

19 грудня 2014 російська прокуратура зажадала 10 років позбавлення волі для Навального у так званій «справі Ів Роше». За нею політика та його брата Олега звинуватили в розкраданні та подальшій легалізації грошових коштів французької фірми «Ів Роше Схід». 30 грудня 2014 суд засудив Олексія Навального до 3 років і 6 місяців умовно.

20 серпня 2020 року Навального отруїли в літаку, коли той повертався з Томська до Москви, після чого він впав у кому. Через чотири дні після цього його перевезли у берлінську клініку «Шаріте» на лікування. 23 вересня його виписали із лікарні, а 17 січня 2021 повернувся до РФ, де його затримали одразу в аеропорту.

Окрім того, Навальний відкрито закликав росіян не брати участь у можливих бойових діях, коли країна-агресорка почала стягувати війська до кордону з Україною 22 грудня 2021 року.

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Останні кадри з виправної колонії

У січні цього року Олексій Навальний вперше за місяць з'явився у суді – по відеозв'язку. Він поспілкувався із журналістами та розповів про умови утримання у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Тоді він посміхався, жартував та не жалівся на проблеми зі здоров'ям.

фото: Медіазона

«Росія без Путіна»

Фонд боротьби з корупцією Навального оголосив про запуск кампанії «Росія без Путіна» і закликав росіян використати час до виборів для агітації проти диктатора. «Для Путіна вибори 2024 року – це референдум зі схвалення своїх дій, зі схвалення війни. 17 березня Росія повинна усвідомити, що більшість не бажає бачити Путіна на чолі країни. Результати голосування будуть підроблені, але наше завдання зробити, щоб усім і без них стало очевидно – Росії більше не потрібен Путін», – заявляє організація.

Вибори президента Росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.

Слова Навального про Україну

Навальний називав війну проти України несправедливою, очікував неминучої поразки Росії, пропонував визнати територію України у кордонах 1991 року і платити їй компенсацію за агресію. Опозиціонер висловив ці думки у «15 пунктах громадянина Росії, який бажає добра своїй країні».

«Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, – міжнародно визнані, визначені в 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові й викликають чиєсь невдоволення. Але воювати за їхню зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ зануриться в хаос», – зазначив російський опозиціонер.

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В одному з пунктів Навальний закликав «залишити Україну у спокої», дати країні можливість розвиватися так, як хочуть українці, припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська. Також опозиціонер виступав за виплату Києву репарацій та розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні. Він був переконаний, що Росія вже давно програє війну, а заклики російської влади до перемовин і припинення вогню – брехливі.

Заяви про Крим

Варто додати, що восени 2014 року Навальний відзначився скандальною заявою про те, що Крим «де-факто російський». «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?», – зазначив тоді опозиціонер. У 2015 році Навальний заявляв що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити, адже там нібито мешкає 3 млн людей із російськими паспортами.

«З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз у Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», – вважав він. А з 2017 року опозиціонер почав говорити, що «не бачить вирішення кримської проблеми», оскільки за останній час жоден міждержавний територіальний конфлікт так і не було врегульовано.

Олексій Навальний народився 4 червня 1976 року в Підмосков’ї, у маленькому містечку Бутині. Він позиціонував себе як активіст і у 2004 році заснував «Комітет захисту москвичів», боровся проти точкової забудови у місті, з 2008 почав як юрист проводити судові процеси проти найбільших російських корпорацій. Політичну кар'єру Навальний розпочав у 2007 році, працюючи в демократичній партії «Яблуко». Поступово Олексій Навальний став опозиціонером і одним із лідерів опозиції на Росії. Він почав розслідувати шахрайство, публічно заявляти про корупцію у держзакупівлях. У 2011 році він заснував антикорупційну організацію «Фонд боротьби з корупцією», а також звинувачував керівництво країни-агресорки у вбивствах людей. Навальний брав участь у виборах мера Москви у 2013 році, але посів друге місце. Під час передвиборчої гонки його фонд випустив кілька гучних фільмів про розслідування корупції, які стали резонансними. У опозиціонера сформувалася велика команда і його штаб представив фільм «Он вам не Демон» про Дмитра Медведєва, що призвело до масштабних мітингів в РФ. У 2017 та 2018 роках Навальний був лідером масових протестів у країні-агресорці. У 2017 році політик вирішив піти в президенти і опублікував свою передвиборчу програму – його партія мала назву «Росія майбутнього».

Як повідомлялося, ув'язненого у РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. Тривалий час місце його перебування залишалося невідомим.

До слова, суддя Жовтневого районного суду в російському Володимирі зупинила розгляд позовів опозиціонера Олексія Навального до колонії, де він утримувався, «до встановлення його місця перебування».

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.