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Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області РФ
фото ілюстративне

В атаці традиційно звинувачують Україну

У ніч на 17 лютого деякі регіони Росії атакували безпілотники. Про це повідомляють губернатори російських регіонів у телеграм-каналах.

Губернатор області В'ячеслав Гладков ближче до ранку заявив, що спрацювала система ППО – нібито збито 2 БПЛА в районі села Вісла Дубрава. За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив про сім нібито збитих безпілотників.

«Сьогодні вночі на території Людинівського району засобами ППО збито 4 БПЛА. Вранці на території Людинівського району було знищено ще один БПЛА. Два БПЛА було знищено на території Козельського району. За інформацією робочих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає», – повідомив Шапша. 

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про п'ять нібито знищених безпілотників.

«П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами силами ППО Міністерства оборони РФ», – повідомив Богомаз.

Також губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що сили ППО нібито збили два безпілотники на підльоті до міста.

«Дежурними засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі уточнюється. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – повідомив Гусєв.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 лютого у Курській та Білгородській областях Росії прогриміли вибухи.

Також вночі у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на неназваному промисловому підприємстві. 

Теги: пожежа вибух росія безпілотник

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