Генерал США оцінив знищення російського катера «Івановець»

Бен Годжес: «Захід не повинен вчити Україну, як їй воювати»

Головне управління розвідки Міноборони України за допомогою морських дронів потопило ракетний катер «Івановець», який належав до Чорноморського флоту РФ. Це свідчить про те, що окупанти не спроможні захистити свої стратегічно важливі об’єкти. Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес у соцмережі X (Twitter).

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На думку американського генерала, ЗСУ перевершують армію Росії.

«Росіяни, схоже, не в змозі захистити енергетичну інфраструктуру, літаки на землі в Криму або свої кораблі. Ми, Захід, не повинні вчити Україну, як їй воювати. Просто маємо надати їй інструменти», – наголосив Годжес.

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Нагадаємо, у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. Розвідка опублікувала кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу «Івановець» (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Відомо, що катер «Івановєц» в окупованому Криму був атакований морськими дронами українського виробництва Magura V5.

До слова, через знищення великого ракетного катера «Івановець» у росіян сталася справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БпЛА літають вдень та вночі.