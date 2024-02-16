Навального убив Путін – Зеленський

Під час прогулянки у колонії Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів

Володимир Зеленський: «Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту»

Російський політик Олексій Навальний, про смерть якого стало відомо сьогодні, 16 лютого, очевидно, був убитий російським диктатором Володимиром Путіним, як й тисячі інших закатованих. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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«Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції», – заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російський опозиційний політик Сергій Навальний помер у виправній колонії. Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів. Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

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Адвокат Навального Леонід Соловйов повідомив, що за рішенням сім'ї політика «взагалі нічого не коментує». Він сказав, що був у підзахисного в середу, все тоді було нормально.

Також після інформації про смерть російського політика Олексія Навального, росЗМІ опублікували останнє відео опозиціонера із колонії.

Раніше повідомлялося, що Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців. У Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».