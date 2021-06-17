Зеленський запросив нового прем'єр-міністра Ізраїлю на саміт Кримської платформи

Зеленський привітав Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю та призначенням на посаду прем’єр-міністра держави Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом, під час якої привітав його з формуванням нового уряду та запросив до Києва на саміт Кримської платформи. Про це повідомляє Офіс президента.

«Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом», – сказав Президент України.

Було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощенню торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у сфері інвестицій.

Володимир Зеленський запросив Нафталі Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.

Нагадаємо, що парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньягу. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет. Його підтримали 60 з 120 депутатів.