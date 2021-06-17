Зеленський запросив нового прем'єр-міністра Ізраїлю на саміт Кримської платформи
Зеленський привітав Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю та призначенням на посаду прем’єр-міністра держави Ізраїль
«Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом», – сказав Президент України.
Було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощенню торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у сфері інвестицій.
Володимир Зеленський запросив Нафталі Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.
Президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.
Нагадаємо, що парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньягу. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет. Його підтримали 60 з 120 депутатів.