Зеленського запитали, чи Путін – вбивця. Що відповів президент України

Президент України назвав питання журналіста «некоректним»

Президент України Володимир Зеленський виявився не готовим відповісти на запитання про те, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Відповідне питання задали Зеленському під час інтерв'ю іноземним ЗМІ, текст якого опублікувала пресслужба Офісу президента

«Мені якось ставили це питання. Я сказав, що воно дуже некоректне. Тому що є питання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація. Ви можете зараз позбавити (нас, – ред.) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації», – сказав Зеленський.

За словами президента, «не можна ставити такі питання і не можна на них відповідати, навіть коли тобі дуже хочеться».

«Ти можеш сказати що завгодно на вулиці, вдома, будь-кому. Але ти не бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати», – додав він.

Як відомо, у березні президент США Джо Байден заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

«Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», – сказав Байден щодо Путіна. На запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, президент США відповів ствердно.

Раніше Зеленський поскаржився, що Росія без причин затягує його зустріч з Путіним.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.