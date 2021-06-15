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    Художник зобразив, як Путін і Байден «прихорошуються» до зустрічі (фото)

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    Володимир Путін перерве тривалу паузу в зарубіжних поїздках, пов'язану з пандемією COVID-19, щоб зустрітися з лідером США - Художник зобразив, як Путін і Байден «прихорошуються» до зустрічі (фото)
    Володимир Путін перерве тривалу паузу в зарубіжних поїздках, пов'язану з пандемією COVID-19, щоб зустрітися з лідером США
    Фото з відкритих джерел

    Сергій Йолкін дотепно показав процес підготовки лідерів Росії та США до зустрічі

    У середу, 16 червня, в Женеві відбудеться перша зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Подія надихнула відомого художника Сергія Йолкіна на створення нової карикатури, яку він розмістив в Twitter.

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    Художник зобразив, як Путін і Байден «прихорошуються» до зустрічі (фото)

    Володимир Путін перерве тривалу паузу в зарубіжних поїздках, пов'язану з пандемією COVID-19, щоб зустрітися з лідером США. Останній візит російський президент зробив в Єрусалим в січні 2020 року.

    Джо Байден відвідає Женеву під час свого європейського турне, яке можна назвати його першою поїздкою з початку президентства.

    Поки аналітики прогнозують підсумки запланованого саміту, художники уже мають тему для творчості.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
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    Художник зобразив, як Путін і Байден «прихорошуються» до зустрічі (фото)