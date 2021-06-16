В Офісі президента обговорили підготовку візиту Зеленського до США

Під час зустрічі йшлося про підготовку двосторонніх угод щодо поглиблення українсько-американської оборонної співпраці,

Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні питання підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема під час зустрічі йшлося про підготовку двосторонніх угод щодо поглиблення українсько-американської оборонної співпраці, розвиток проектів у сфері досліджень та випробувань, надання Україні безпекової допомоги США.

Роман Машовець відзначив, що оприлюднене 11 червня цього року Департаментом оборони США рішення про надання Україні другої частини допомоги в межах «Ініціативи безпекової допомоги Україні» в розмірі 150 млн дол. має важливе значення для зміцнення української обороноздатності.

Також співрозмовники торкнулися ключових питань реформування сектору безпеки та оборони України, зокрема щодо вдосконалення системи військового управління, оборонного планування, посилення демократичного цивільного контролю над силами оборони та розподілу повноважень між міністром оборони України та Головнокомандувачем Збройних Сил.

Вказані питання планується, серед іншого, врегулювати законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування», який опрацьовується в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки і готується до другого читання у Верховній Раді.

Заступник керівника Офісу президента також поінформував американську сторону про перебіг реформи оборонно-промислового комплексу та підготовку Стратегії розвитку ОПК України до схвалення Радою національної безпеки і оборони. Роман Машовець зазначив, що змінюється підхід до системи управління об’єктами державної власності в ОПК, кінцевою метою якого є утворення двох вертикально-інтегрованих структур – державних керівних холдингових компаній. У результаті реформування український ОПК має стати більш ефективним, прозорим і відкритим для міжнародної співпраці, зокрема й зі Сполученими Штатами Америки.

Зі свого боку Бріттані Стюарт розповіла про роботу, яку проводить американське посольство з підготовки до візиту Володимира Зеленського до США, та запевнила у незмінній підтримці українського сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Щоправда, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Зокрема, вночі Офіс Зеленського видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США начебто підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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