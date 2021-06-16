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    Зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося

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    Президент США уже покинув віллу Ла-Гранж, де відбувся саміт з Путіним - Зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося
    Президент США уже покинув віллу Ла-Гранж, де відбувся саміт з Путіним
    Фото: CNN

    Президенти повинні дати дві окремі пресконференції

    Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна у розширеному форматі закінчилася на годину раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє видання СNN.

    Зазначається, що поточний час саміту становив 93 хвилини для першої сесії, 45 хвилин для перерви і 65 хвилин для другої сесії. Тепер президенти повинні дати дві окремі пресконференції.

    Президент США Джо Байден уже покинув віллу Ла-Гранж, де відбувся саміт.

    До слова, репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

    Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Початок їхніх переговорів був запланований на 14:00 за київським часом.

    Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

    Однією з тем переговорів Байдена і Путіна могло стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

    Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.

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    Теги: США Джозеф Байден саміт Путін політика президент
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    Зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося