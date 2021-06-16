Зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося

Президенти повинні дати дві окремі пресконференції

Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна у розширеному форматі закінчилася на годину раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє видання СNN.

Зазначається, що поточний час саміту становив 93 хвилини для першої сесії, 45 хвилин для перерви і 65 хвилин для другої сесії. Тепер президенти повинні дати дві окремі пресконференції.

Президент США Джо Байден уже покинув віллу Ла-Гранж, де відбувся саміт.

До слова, репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Початок їхніх переговорів був запланований на 14:00 за київським часом.

Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Однією з тем переговорів Байдена і Путіна могло стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.