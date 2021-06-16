Репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна

Усі журналісти намагалися поставити свої запитання та встигнути зробити фото або відео

Президент США просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують через викрики представників ЗМІ

Під час коротких висловлювань президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна представники преси влаштували галас. Усі намагалися поставити свої запитання та встигнути зробити фото або відео.

Видання CNN описує цей момент як «хаотичну сутичку репортерів», причому з обох сторін.

«У певний момент Байден, очевидно, запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою він, здається, просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують», – зазначають журналісти CNN.

Американські репортери, які змогли взяти участь у зустрічі, сказали, що встигли викрикнути три запитання Байдену й Путіну. Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального. Інший запитав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО. Ще один хотів дізнатися у Байдена, чи довіряє він Путіну.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходить зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Початок їхніх переговорів був запланований на 14:00 за київським часом.

У Кремлі заявили, що саміт триватиме близько 4−5 годин з урахуванням перерв. У Білому домі його тривалість оцінили в 5 годин, додавши, що обід не заплановано.

Глави держав вже завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.