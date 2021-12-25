Путін пообіцяв союзній Сербії «достатньо газу» взимку

Вучич звернувся до Путіна із проханням наростити поставки газу

Росія буде дотримуватися домовленостей, і взимку у Сербії «буде достатньо газу». Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час телефонних переговорів із сербським колегою Александром Вучічем, передає його пресслужба.

Напередодні, 24 грудня, Вучіч повідомив, що попросить у російського президента додаткові поставки газу.

«Президенти обговорили енергетичну ситуацію в Європі і світі, продовживши розмову, яку вели місяць тому в Сочі. Путін запевнив Вучіча, що Росія буде дотримуватися домовленостей і взимку у Сербії буде достатньо газу. Лідери також обговорили можливість додаткових поставок газу», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Пресслужба Кремля уточнила, що Москва і Белград налагодили «системну роботу» з питань поставок газу. Вона дозволяє «забезпечити стабільне тепло – та енергопостачання сербського населення та економіки». Путін і Вучіч також обмінялися привітаннями з Різдвом і Новим роком, додали в Москві.

Нагадаємо, Сербія та Росія проводили перемовини щодо укладення нового газового контракту. Країна-агресор пропонує союзникам платити за блакитне паливо по 790 доларів за тисячу кубометрів.

Нинішній договір, за яким Белград отримує від Москви газ по 270 доларів за тисячу кубометрів, діє до кінця 2021 року.

Також резидент Сербії Олександр Вучич заявив, що причиною енергетичної кризи в Європі є те, що країни своєчасно не уклали довгострокові контракти на постачання газу з Росії. Про це він сказав на саміті країн ЄС і Західних Балкан в Словенії.

Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

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