Кожна четверта дитина в Німеччині живе на соціальну допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Кожна четверта дитина в Німеччині живе на соціальну допомогу
Багато дітей у ФРН залежать від державної допомоги
фото із відкритих джерел

Загалом 3,42 млн дітей та підлітків у Німеччині залежать від різних форм соціальної підтримки

У Німеччині зафіксовано критично високий рівень залежності неповнолітніх від державної підтримки. За даними Федерального міністерства праці та Федерального агентства зайнятості, станом на середину 2025 року близько кожної четвертої дитини (приблизно 24,5% усіх осіб молодших 18 років) проживає в домогосподарствах, що отримують соціальні виплати. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Загалом 3,42 млн дітей та підлітків у Німеччині залежать від різних форм соціальної підтримки. Основні категорії допомоги включають:

  • Bürgergeld (допомога по безробіттю): 1,81 млн неповнолітніх.
  • Kinderzuschlag (надбавка на дитину): 1,3 млн дітей.
  • Asylbewerberleistungen (допомога для претендентів на притулок): 136 тис. дітей.
  • Hilfe zum Lebensunterhalt (допомога із забезпечення засобів до існування): 23 тис дітей.

Федеральне агентство зайнятості назвало сильний наплив мігрантів останніми роками головною причиною таких високих показників. Багато родин-мігрантів спочатку змушені покладатися на підтримку держави, оскільки процес закріплення на ринку праці часто займає кілька років.

З 1,81 млн дітей, які отримують Bürgergeld, 854 тис. не є громадянами Німеччини. Економіст Бернд Раффельхюшен з Університету Фрайбурга попереджає про серйозні побічні проблеми, спричинені цим досвідом залежності від виплат.

«Якщо багато дітей ростуть з досвідом залежності від соціальних виплат, це призводить до серйозних побічних проблем» – зазначає Раффельхюшен.

Експерт наголошує, що підлітки з таких домогосподарств значно частіше самі стають залежними від державної підтримки у дорослому віці.

Як приклад ефективної протидії залежності, Раффельхюшен наводить модель скандинавських країн: «У Данії дітей віддають у садки вже з дев'ятого місяця, а самотні батьки отримують не соціальну допомогу, а робоче місце. Якщо це неможливо, то підключається спеціальний психологічний консультант».

До слова, Німеччина планує суттєво наростити свій військовий потенціал, затвердивши закупівлі оборонного обладнання на суму понад €3 млрд (що дорівнює близько $3,47 млрд). 

Теги: Німеччина батьки притулок дитина

