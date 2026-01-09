Головна Світ Соціум
У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Підозрюваний у шпигунстві на Росію перебуває під вартою ще з 7 січня
фото: sverigesradio.se

Прокуратура Швеції не розголошує ім’я затриманого чоловіка

На території Швеції затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про затримання 33-річного чоловіка, ім’я якого не розкривають, повідомила прокуратура Швеції. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення прокуратури країни.

За даними прокуратури, підозрюваний перебуває під вартою ще з 7 січня. Чоловіка підозрюють в передачі інформації російській розвідці. Про це повідомив старший прокурор Матс Люнгквіст.

«Попереднє розслідування перебуває на ранній стадії. Наразі слідство вказує на те, що підозрюваний передавав інформацію російській розвідці. Чи це підтвердиться, покаже подальший перебіг справи», – повідомив Матс Люнгквіст. Поки що додаткової інформації в прокуратурі не повідомляють.

Нагадаємо, що Швеція надасть Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ. Про це заявив прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, він наголосив, що його країна готова зберегти мир в Україні за певних умов.

Раніше «Главком» писав про те, що Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) переказало Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Загальний обсяг внесків SIDA склав 203,08 млн євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.

Також повідомлялося, що Швеція оголосила про плани скоротити допомогу розвитку п’яти країнам та перенаправити ці кошти для збільшення підтримки України. Уряд країни планує поступово припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії протягом найближчих років. Це рішення дозволить збільшити допомогу Україні до 10 мільярдів крон

 

У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
