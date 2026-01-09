У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Підозрюваний у шпигунстві на Росію перебуває під вартою ще з 7 січня

Прокуратура Швеції не розголошує ім’я затриманого чоловіка

На території Швеції затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про затримання 33-річного чоловіка, ім’я якого не розкривають, повідомила прокуратура Швеції. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення прокуратури країни.

За даними прокуратури, підозрюваний перебуває під вартою ще з 7 січня. Чоловіка підозрюють в передачі інформації російській розвідці. Про це повідомив старший прокурор Матс Люнгквіст.

«Попереднє розслідування перебуває на ранній стадії. Наразі слідство вказує на те, що підозрюваний передавав інформацію російській розвідці. Чи це підтвердиться, покаже подальший перебіг справи», – повідомив Матс Люнгквіст. Поки що додаткової інформації в прокуратурі не повідомляють.

