Світ Соціум
У Флоренції театр скасував виступ російських артистів

В Італії скасували виступ російської балерини та путіністки Світлани Захарової
фото: Тасс

Скасуванню виступу російських артистів посприяло посольство України в Італії

В муніципалітеті Флоренція Італії в театрі Maggio Musicale Fiorentino було скасовано виступ російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна. Цьому посприяло Посольство України в Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посольства у Facebook.

Зазначається, що російські артисти, які мали виступати в італійському театрі підтримують політику Кремля щодо України. Також у посольстві зауважили, що таке рішення демонструє солідарність Італії з Україною та підтримку під час війни. 

«Поки держава-агресор щоденно вчиняє злочини проти українського народу та знищує українську культурну спадщину, участь представників громадськості Росії в культурному просторі європейських країн не може бути відокремлена від особистої позиції та відповідальності за цю війну», – йдеться у повідомленні. МЗС України теж висловило вдячність Італії та італійському суспільству за підтримку.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що посольство України в Італії звернулося до мера Флоренції та керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino із закликом скасувати заплановані на 20-21 січня виступи російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна. 

У посольстві наголосили, що участь російських митців, відомих своєю лояльністю до Кремля, на європейських сценах має на меті «відбілювання репутації Росії» в умовах її повномасштабної збройної агресії проти України та використовується як інструмент культурної пропаганди.

Нагадаємо, як українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах Єлизавети Леонської. За даними МЗС України, Леонська раніше виступала в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну на сцені з артистами, які підтримують Путіна. 
 

