Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина виділить Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році – Reuters

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина виділить Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році – Reuters
Німеччина додасть Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році
фото з відкритих джерел

Кошти спрямують на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну систем ППО Patriot, які вже передали Україні 

Уряд Німеччини планує збільшити військову та фінансову підтримку України на три мільярди євро наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Берлін готує поправки до бюджету на 2026 рік, щоб виділити додаткові €3 млрд на підтримку України.

За даними джерел агентства, пропозицію підготують міністри фінансів та оборони. Кошти планують використати для закупівлі артилерії, дронів, бронетехніки та заміни двох систем ППО Patriot, які вже передані Україні.

«Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від загарбницької війни Росії», – сказало це джерело агентству.

Інше джерело повідомило, що канцлер Фрідріх Мерц підтримав збільшення  пропозицію про фінансування. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні: із початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Берлін уже виділив близько €40 млрд.

Нагадаємо, що Німеччина сформувала пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування. За словами Бориса Пісторіуса, саме швидке фінансування цього пакету на 3 млрд євро зараз є предметом поточних попередніх переговорів між партіями ХДС/ХСС і СДПН.

Переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц заявив, що його країна виділить додаткову допомогу Україні у розмірі €3 млрд. Ці кошти були заморожені Олафом Шольцом.

Читайте також:

Теги: Німеччина фінансування Берлін Фрідріх Мерц Україна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп закликав своїх прихильників голосувати за колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо
Трамп поставив ультиматум мешканцям Нью-Йорка
Сьогодні, 04:16
Робота триватиме не лише на політичному рівні з державами та лідерами, але й безпосередньо з виробниками всіх потрібних систем ППО та ракет до них
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено
2 листопада, 19:51
Кіт, який привернув увагу військових
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
1 листопада, 20:30
Балтика не Чорне море: чому потонуть імперські амбіції Кремля
Балтика не Чорне море: чому потонуть імперські амбіції Кремля
29 жовтня, 12:14
Трамп не зможе звільнити тисячі держслужбовців через рішення суду
Суд у США заблокував плани Трампа щодо масових звільнень держслужбовців
29 жовтня, 09:41
Ключові зусилля ворога спрямовані на просування всередину Куп’янська
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
25 жовтня, 18:24
Російські КАБи отримали реактивні двигуни
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи
20 жовтня, 14:36
ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ: головні ризики і сценарії
20 жовтня, 10:33
Уночі 20 та 21 жовтня у західних областях очікуються заморозки в повітрі 0-4°
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
18 жовтня, 21:34

Політика

Німеччина виділить Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році – Reuters
Німеччина виділить Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році – Reuters
Путін запровадив цілорічний призов до армії
Путін запровадив цілорічний призов до армії
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
Помер віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні
Помер віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua