Німеччина виділить Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році – Reuters

Німеччина додасть Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році

Кошти спрямують на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну систем ППО Patriot, які вже передали Україні

Уряд Німеччини планує збільшити військову та фінансову підтримку України на три мільярди євро наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Берлін готує поправки до бюджету на 2026 рік, щоб виділити додаткові €3 млрд на підтримку України.

За даними джерел агентства, пропозицію підготують міністри фінансів та оборони. Кошти планують використати для закупівлі артилерії, дронів, бронетехніки та заміни двох систем ППО Patriot, які вже передані Україні.

«Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від загарбницької війни Росії», – сказало це джерело агентству.

Інше джерело повідомило, що канцлер Фрідріх Мерц підтримав збільшення пропозицію про фінансування. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні: із початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Берлін уже виділив близько €40 млрд.

Нагадаємо, що Німеччина сформувала пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування. За словами Бориса Пісторіуса, саме швидке фінансування цього пакету на 3 млрд євро зараз є предметом поточних попередніх переговорів між партіями ХДС/ХСС і СДПН.

Переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц заявив, що його країна виділить додаткову допомогу Україні у розмірі €3 млрд. Ці кошти були заморожені Олафом Шольцом.