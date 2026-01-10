Reuters: В Ірані протестний марш закінчився стріляниною, є поранені

За два тижні заворушень загинули щонайменше 62 осіб, серед яких 48 протестувальників та 14 силовиків

Ситуація в Ірані загострюється: по всій країні вирують антиурядові протести, які супроводжуються кривавими зіткненнями та повною інформаційною ізоляцією. Президент США Дональд Трамп у п’ятницю виступив із черговим жорстким попередженням на адресу Тегерана, заявивши: «Краще не починайте стріляти, бо ми теж почнемо стріляти». Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За два тижні заворушень правозахисники з групи HRANA задокументували загибель щонайменше 62 осіб, серед яких 48 протестувальників та 14 силовиків. Іранська влада підтверджує вбивства поліцейських, а державні медіа транслюють кадри палаючих банків, станцій метро та автомобілів. Щоб зупинити координацію демонстрантів, у країні повністю відключили інтернет, що призвело до транспортного колапсу – зокрема, скасовано десятки авіарейсів між Іраном та Дубаєм.

Також відомо, що протестний марш після п'ятничної молитви в Захедані, де переважає меншина белуджів, був зустрінутий стріляниною, в результаті якої кілька людей отримали поранення.

Попри агресивну риторику, Трамп демонструє обережність у питаннях політичної підтримки опозиції. Він заявив, що наразі не планує зустрічатися з сином покійного шаха Резою Пехлеві, який мешкає у США. Президент США вичікує, як розвиватиметься криза, хоча й обіцяє «прийти на допомогу» протестувальникам у разі масових розправ.

Те, що починалося як протест проти 40% інфляції та знецінення ріала, швидко переросло в політичні вимоги. У Тегерані, Мешхеді та Ширазі лунають гасла «Смерть Хаменеї!» та заклики до повалення. Експерти називають ці події найбільшим викликом для іранської влади за останні роки, особливо після виснажливої війни з Ізраїлем та США.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї звинуватив демонстрантів у роботі на інтереси США та пообіцяв, що «Ісламська республіка не відступить перед вандалами». Державна прокуратура вже пригрозила учасникам заворушень смертними вироками за саботаж. Водночас офіційний Тегеран намагається розділити «законне невдоволення економікою» та «насильницькі бунти», пропонуючи незначні фінансові стимули для населення.

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції у спільній заяві засудили вбивства цивільних, а ООН висловила глибоку стурбованість порушенням права на мирні зібрання. У суботу до Ірану має прибути міністр закордонних справ Оману, який традиційно виступає посередником у переговорах між Тегераном та Заходом.

Нагадаємо, в Ірані продовжуються масштабні антиурядові протести. У четвер демонстрації охопили як великі міста, так і сільські регіони. На знак солідарності з протестувальниками масово закриваються ринки та базари. За даними правозахисників із Human Rights Activists, кількість жертв сягнула щонайменше 41 особи, понад 2270 демонстрантів затримано.

Рези Пехлеві, сина покійного шаха Ірану. Він закликав націю виходити на вулиці о 20:00 за місцевим часом (що відповідає 18:30 за київським часом) у четвер, 8 січня та у п'ятницю, 9 січня.

До слова, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.

Варто зазначити, що масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.