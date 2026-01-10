Головна Світ Соціум
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Риа новости

Московський аеропорт Шереметьєво закрили на приліт щонайменше до 08:00 ранку

Рекордний циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви, спричинивши масштабний транспортний колапс. Через аномальні снігопади – випало майже півмісячної норми осадків – техніка не справляється, що призвело до повної зупинки видачі багажу. Про це пише «Главком» із посиланням на Shot.

Повідомляється, що понад 3000 пасажирів заблоковані в зоні видачі. Люди чекають на свої валізи по 5-6 годин. Ті, хто прилетів ще вдень, почали отримувати речі лише ближче до ночі.

Втомлені пасажири, серед яких багато сімей з дітьми, влаштували справжній «багажний бунт» – люди скандують «Де багаж?» та конфліктують із персоналом. Через напружену ситуацію до аеропорту викликали загони Росгвардії для підтримки порядку.

Авіакомпанії пропонують людям їхати додому та чекати на доставку багажу пізніше, проте більшість пасажирів боїться залишати зону видачі. Дорослі та діти сплять просто на підлозі на власних куртках.

Літаки, що приземлилися, годинами стоять на пероні – через сніг їх не можуть навіть припаркувати до терміналів. Зрештою, «Шереметьєво» офіційно закрили на приліт щонайменше до 08:00 ранку. Рейси перенаправляють на запасні аеродроми.

Наразі в московських аеропортах затримано або скасовано понад 200 рейсів, а ситуація залишається критичною.

Раніше північний схід США охопив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років. Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан. 

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад з 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см. За даними сервісу FlightAware, понад 9000 авіарейсів по всій країні було скасовано або затримано. 

До слова, негода спричинила масштабні перебої в авіасполученні Нідерландів. У п’ятницю, 2 січня, один із найбільших європейських хабів – аеропорт Схіпгол поблизу Амстердама – зіткнувся із наслідками сильних снігопадів та шквального вітру. За даними nltimes.nl, через складні метеоумови загалом було скасовано або затримано близько 450 авіарейсів.

Ситуація почала погіршуватися ще зранку: авіаперевізники були змушені скасувати понад сотню рейсів на приліт та виліт. Ще понад 330 літаків вилетіли або приземлилися із суттєвим відхиленням від графіка – затримки тривали від кількох хвилин до кількох годин.

росія аеропорт погода

