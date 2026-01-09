Головна Світ Соціум
Папа Римський виступив із закликом до негайного припинення вогню в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Папа Римський виступив із закликом до негайного припинення вогню в Україні
Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні
фото: Vatican News

Папа Лев закликав спільноту не припиняти шукати способи для досягнення миру

Папа Римський Лев XIV виступив із щорічною промовою та заявив, що Святий Престол готовий підтримати сприяння миру та закликав припинити вогонь в Україні. Відповідну заяву папа Лев XIV промовив перед дипломатичним корпусом, акредитованого при Святому Престолі. Про це пише «Главком» із посиланням на Vatican News.

У контексті промови щодо гордості, яка є причиною конфліктів, Папа Римський назвав Україну жертвою такої тенденції. «Ми бачимо це в багатьох контекстах, починаючи з війни, що триває в Україні, та страждань, яких зазнає цивільне населення. Перед лицем цієї трагічної ситуації Святий Престол наголошує на нагальній необхідності негайного припинення вогню та діалогу, викликаного щирими пошуками шляхів, які ведуть до миру», – зазначив Лев XIV.

Також понтифік звернувся до спільноти та наголосив на досягненні миру та пошуку шляхів до нього. «Я звертаюся з невідкладним закликом до міжнародної спільноти не відступати від свого зобов'язання шукати справедливі та тривалі рішення, які захистять найуразливіших і повернуть надію стражденному населенню. Я також наголошую на повній готовності Святого Престолу підтримати будь-яку ініціативу, що сприяє мирові та злагоді», – сказав Лев XIV.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування різних смаків. Папа Римський ще до Різдва «захотів подумати про сім’ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання в пошуках притулку». 

Раніше «Главком» розповідав, як Папа Римський згадав про Україну в різдвяному привітанні. Папа Лев XIV привітав світ з Різдвом, побажавши миру всім, хто страждає від війни, та розради й солідарності для тих, хто потерпає від злиднів, несправедливості, насильства та стихійних лих.

Теги: Папа Римський війна Ватикан

