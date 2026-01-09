У Швейцарії затримано власника бару, де сталася пожежа у новорічну ніч

У Швейцарії відбулося слухання щодо справи власника бару та його дружини, де сталася пожежа

Суд заслухав справу й щодо дружини менеджера бару, де відбулася трагедія в новорічну ніч

У Швейцарії під варту було взято Жака Моретті менеджера бару Le Constellation. У новорічну ніч у цьому барі сталася пожежа, внаслідок чого загинули десятки людей. Про це пише «Главком» із посиланням на Swissinfo.

Відомо, що після слухання в суді у справі Жака Моретті та його дружини Джессіки Моретті, жінку залишили на волі. Однак Жака Моретті все ж таки затримали після слухання, яке тривало шість годин. Це пояснили ризиком втечі Жака Моретті. Про це йдеться у пресрелізі прокурора Вале Бетріс Піллуд. Затримання власника швейцарського бару провела Прокуратура швейцарського кантону Вале.

Уранці подружжя Моретті прибуло до суду разом із трьома адвокатами. Зазначається, що їх супроводжували правоохоронці. На засіданні суду були присутні адвокати постраждалих при пожежі.

Також у залі суду були троє прокурорів, які вели справу щодо пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Повідомляється, що питання щодо трагедії, яка відбулася у барі на курорті з’ясують найближчим часом.

У новорічну ніч в Швейцарії сталася трагедія на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана. У барі Le Constellation стався вибух, внаслідок чого почалася масштабна пожежа. Інцидент відбувся о 01:30 за місцевим часом, коли люди святкували Новий рік. Поліція повідомила про постраждалих та близько 40 загиблих.

Нагадаємо, що у Швейцарії було оголошено п’ятиденну загальнонаціональну жалобу після масштабної пожежі у новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана, внаслідок якої загинули близько 40 людей, ще 115 осіб зазнали поранень.

Згодом з'ясувалося, що протягом останніх п'яти років у барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в новорічну ніч під час пожежі загинули 40 осіб, не проводилися перевірки пожежної безпеки. За словами представників муніципалітету Кран-Монтани, про недбалість керівництва закладу та органів контролю стало відомо під час вивчення документації, переданої до прокуратури кантону Вале після пожежі