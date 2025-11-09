Німеччина витратить €3 млрд на вертольоти та IRIS-T

Лише у жовтні у Німеччині схвалено 18 оборонних контрактів на суму понад €14 млрд

Німеччина планує суттєво наростити свій військовий потенціал, затвердивши закупівлі оборонного обладнання на суму понад €3 млрд (що дорівнює близько $3,47 млрд). Як повідомляє Bloomberg із посиланням на урядовий документ, серед запланованих покупок – бойові вертольоти, передає «Главком».

Очікується, що рішення буде схвалене парламентом ФРН вже цієї середи на закритому засіданні. Згідно з документом, у рамках масштабної модернізації збройних сил країна планує придбати:

20 бойових вертольотів у компанії Airbus. Орієнтовна вартість цього контракту становить €1 млрд;

100 тисяч приладів нічного бачення від Hensoldt AG та Theon International. Ця угода також оцінюється приблизно в €1 млрд;

Додаткові зенітні керовані ракети IRIS-T SLM на загальну суму €1,2 млрд.

Bloomberg зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правлячий уряд канцлера Фрідріха Мерца розпочав масштабну програму модернізації німецьких збройних сил (Бундесверу), виділивши на зміцнення обороноздатності сотні мільярдів євро.

Наприклад, лише у жовтні нижня палата парламенту (Бундестаг) схвалила 18 оборонних контрактів на суму понад €14 млрд. Очікується, що до кінця 2025 року будуть погоджені десятки додаткових великих закупівель.

Як повідомлялося, Німеччина активно повертається до ролі одного з провідних військових лідерів Європи, що відбувається на тлі триваючої російської агресії.

У межах значних реформ, започаткованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін повністю зняв усі фінансові обмеження, які стосувалися оборонного сектору. Мета цієї політики – сформувати одну з найбільш потужних армій на європейському континенті.

До слова, у Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки під головуванням канцлера Фрідріха Мерца. Як повідомив його речник Штефан Корнеліус, основною темою засідання стало ухвалення міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам, пише «Главком»

«План дій включає заходи у сфері контррозвідки та захисту критичної інфраструктури, що є відповіддю федерального уряду на зростання кількості та інтенсивності гібридних загроз, зокрема з боку Росії», – йдеться в повідомленні.