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    Названі головні причини смерті українців у жовтні

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    Коронавірус став другою найпоширенішою причиною смерті серед українців у жовтні - Названі головні причини смерті українців у жовтні
    Коронавірус став другою найпоширенішою причиною смерті серед українців у жовтні
    фото: Unsplash

    Головною причиною смерті стали серцево-судинні захворювання

    У жовтні коронавірус вже забрав більше життів, ніж рак, від якого помирають майже 200 українців щодня. Про це в четвер, 21 жовтня, пише Forbes з посиланням на Держстат.

    Кількість загиблих від коронавірусної хвороби 21 жовтня досягла добового максимуму з початку пандемії - 546 осіб.

    Через збільшення кількості нових випадків частка смертей від коронавірусу за останні сім днів досягла 17,5% від загального числа смертей.

    Повідомляється, що в жовтні щодня від серцево-судинних захворювань в середньому вмирали +1136 українців, від наслідків коронавірусу - 351, від онкології - 203.

    Так, згідно з даними відомства, про причини смерті в січні-серпні 2021 року Covid-19 був третьою причиною смерті українців за цей період. За вісім місяців в цілому померли 439 430 українців.

    Головною причиною смерті стали серцево-судинні захворювання - 276 070 випадків.

    Друга причина - онкологія і новоутворення, за якою померли 49 448 осіб.

    Коронавірус став причиною 37 077 смертей, або 8,4% від загальної їх кількості за аналізований період.

    Нагадаємо, за оцінками вітчизняного аналітика, в Україні наразі близько 100 тис. на день заражуються коронавірусом.

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    Теги: коронавірус Forbes онкологія
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    Названі головні причини смерті українців у жовтні