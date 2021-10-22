Названі головні причини смерті українців у жовтні

Головною причиною смерті стали серцево-судинні захворювання

У жовтні коронавірус вже забрав більше життів, ніж рак, від якого помирають майже 200 українців щодня. Про це в четвер, 21 жовтня, пише Forbes з посиланням на Держстат.

Кількість загиблих від коронавірусної хвороби 21 жовтня досягла добового максимуму з початку пандемії - 546 осіб.

Через збільшення кількості нових випадків частка смертей від коронавірусу за останні сім днів досягла 17,5% від загального числа смертей.

Повідомляється, що в жовтні щодня від серцево-судинних захворювань в середньому вмирали +1136 українців, від наслідків коронавірусу - 351, від онкології - 203.

Так, згідно з даними відомства, про причини смерті в січні-серпні 2021 року Covid-19 був третьою причиною смерті українців за цей період. За вісім місяців в цілому померли 439 430 українців.

Головною причиною смерті стали серцево-судинні захворювання - 276 070 випадків.

Друга причина - онкологія і новоутворення, за якою померли 49 448 осіб.

Коронавірус став причиною 37 077 смертей, або 8,4% від загальної їх кількості за аналізований період.

Нагадаємо, за оцінками вітчизняного аналітика, в Україні наразі близько 100 тис. на день заражуються коронавірусом.

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