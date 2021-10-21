Уряд змінив правила самоізоляції. Селфі вже не треба

Додаток потрібно буде встановлювати лише на 72 години

Стало відомо, як працюватиме додаток «Вдома»

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку відстеження проходження самоізоляції осіб, які повернулися із-за кордону. Зокрема, правила використання додатку «Вдома», інформує віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Федоров наголосив, що додаток треба встановлювати лише на 72 години до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації і робити селфі вже не потрібно.

Після реєстрації у «Вдома» потрібно зробити тест впродовж 72 годин, після цього у додатку має підтягнутися негативний результат тесту, який обов’язково треба зробити в лабораторії, верифікованій МОЗ.

За його словами, після цього додаток можна видалити. Якщо ж результат позитивний – потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.

«Якщо людина не захоче встановлювати застосунок, то українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді», – додав віце-прем'єр.

Із 5 серпня почали діяти нові правила перетину державного кордону і проходження самоізоляції особами, які перетинають український кордон. Якщо громадянин України не пройде повний курс вакцинації, або хоча б не отримає однієї дози вакцини, під час перетину кордону йому буде запропоновано встановити додаток «Вдома».

Нагадаємо, з 20 вересня Україна відмінила самоізоляцію для іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту. При наявності «жовтого» або «зеленого» сертифіката про вакцинацію або одужання від коронавірусу при перетині кордону не потрібно буде проходити самоізоляцію. Нововведення стосується і людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

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