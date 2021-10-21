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    Уряд змінив правила самоізоляції. Селфі вже не треба

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    Додаток потрібно буде встановлювати лише на 72 години - Уряд змінив правила самоізоляції. Селфі вже не треба
    Додаток потрібно буде встановлювати лише на 72 години
    фото: thedigital.gov.ua

    Стало відомо, як працюватиме додаток «Вдома»

    Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку відстеження проходження самоізоляції осіб, які повернулися із-за кордону. Зокрема, правила використання додатку «Вдома», інформує віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

    Федоров наголосив, що додаток треба встановлювати лише на 72 години до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації і робити селфі вже не потрібно.

    Після реєстрації у «Вдома» потрібно зробити тест впродовж 72 годин, після цього у додатку має підтягнутися негативний результат тесту, який обов’язково треба зробити в лабораторії, верифікованій МОЗ.

    За його словами, після цього додаток можна видалити. Якщо ж результат позитивний – потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.

    «Якщо людина не захоче встановлювати застосунок, то українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді», – додав віце-прем'єр.

    Із 5 серпня почали діяти нові правила перетину державного кордону і проходження самоізоляції особами, які перетинають український кордон. Якщо громадянин України не пройде повний курс вакцинації, або хоча б не отримає однієї дози вакцини, під час перетину кордону йому буде запропоновано встановити додаток «Вдома».

    Нагадаємо, з 20 вересня Україна відмінила самоізоляцію для іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту. При наявності «жовтого» або «зеленого» сертифіката про вакцинацію або одужання від коронавірусу при перетині кордону не потрібно буде проходити самоізоляцію. Нововведення стосується і людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

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    Теги: МЗС селфі технології Україна карантин щеплення вакцинація кордон аналізи Михайло Федоров коронавірус
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    Уряд змінив правила самоізоляції. Селфі вже не треба