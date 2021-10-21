Ізраїль відкриває кордони для туристів

В Ізраїль закордонним туристам можна буде в'їжджати з 1 листопада

В Ізраїль не зможуть в'їжджати туристи з країн, де поширений субваріант штаму Дельта AY4.2

В Ізраїлі з 1 листопада відкриваються кордони для іноземних туристів. Для в'їзду в країну потрібно бути щепленим або перенести коронавірусну інфекцію, пише Newsru.co.il.

Так, в Ізраїль зможуть в'їжджати мандрівники з-за кордону:

щеплені двома дозами вакцини Pfizer не більше півроку тому (якщо після отримання другої дози вакцини пройшло не менше семи днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 до виїзду з Ізраїлю).

щеплені двома дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac-CoronaVac "не більше півроку тому (якщо після отримання другої дози вакцини пройшло не менше 14 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 до виїзду з Ізраїлю).

щеплені однією дозою вакцини Johnson & Johnson (якщо після отримання дози вакцини пройшло не менше 14 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 до виїзду з Ізраїлю).

щеплені бустерною дозою перерахованих вакцин (якщо після отримання дози вакцини пройшло не менше 14 днів до в'їзду в Ізраїль).

які перехворіли і отримали не менше однієї дози вакцини, визнану ВООЗ.

які перехворіли менше півроку тому - тобто ті, хто зможе пред'явити позитивний результат тесту NAAT (молекулярний тест, наприклад, ПЦР), після якого пройшло більше 11 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 днів до виїзду з Ізраїлю.

Що стосується громадян, щеплених російською вакциною Супутник V, то прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що йому потрібно ще кілька днів, щоб обміркувати питання з визнанням цього препарату, оскільки в Росії погіршилася епідеміологічна ситуація.

Також в Ізраїль не зможуть в'їжджати туристи з країн, де поширений субваріант штаму Дельта AY4.2.

Нещодавно з'ясувалося, що нещеплений тренер капоейри, що працює на півночі Ізраїлю, захворів на коронавірус і заразив щонайменше 90 своїх учнів та їх близьких.

До слова, Ізраїль кличе медиків з України та інших держав: стартує програма прискореного переїзду. Очікується, що в рамках програми можуть прибути до 3000 репатріантів, в основному з країн СНД, а також із США, Канади, Франції та Аргентини.

Наразі Ізраїль очікує вже на п'яту хвилю пандемії. Провідні лікарі назвали тих, хто в цьому винен.

Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою Regeneron для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

Тим часом станом на середину жовтня Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19.

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