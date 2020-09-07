Перемир'я закінчилось. Зеленського загнали у пастку

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Існує лише один метод припинити обстріли...

Свідомо чи ні, але Зеленського заманили у пастку, точніше, він сам зробив перемир'я своїм головним «здобутком», почав вихвалятися тим, що насправді від нього не залежить.

І поплатився – здобутки трагічно закінчилися, Росія вибила цю карту з його рук, відновивши обстріли.

Це перше, а друге - Зеленський провалив внутрішню протидію Росії. Мабуть, Володимир Олександрович не розуміє, що 80+ відсотків аудиторії в Україні покривають контрольовані Росією телеканали.

І пропаганда зараз іде просто люта. Це питання навіть не потріотизму, це питання його особистого виживання.

От, приміром, Зеленський бореться з Філатовим, з іншими мерами. Не тих він призначив ворогами. Якщо вже рубати з плеча, то треба думати про Медведчука, Мураєва, Льовочкіна і тд., про їх кримінальне минуле і сьогодення, про їх фінансові махінації і брехливі медіа.

Існує лише один метод припинити обстріли. Це якщо самі стрільці відправлятимуться слухати концерт Кобзона особисто. І для цього цілком можливо створити умови – попри те, що у широкомасштабній війні Україні буде з Росією важко, але у конфлікті низької інтенсивності цілком можливо отримати перевагу вже за кілька років роботи.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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