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    Думки вголос

    Перемир'я закінчилось. Зеленського загнали у пастку

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Перемир'я закінчилось. Зеленського загнали у пастку

    Існує лише один метод припинити обстріли...

    Свідомо чи ні, але Зеленського заманили у пастку, точніше, він сам зробив перемир'я своїм головним «здобутком», почав вихвалятися тим, що насправді від нього не залежить.

    І поплатився – здобутки трагічно закінчилися, Росія вибила цю карту з його рук, відновивши обстріли.

    Це перше, а друге - Зеленський провалив внутрішню протидію Росії. Мабуть, Володимир Олександрович не розуміє, що 80+ відсотків аудиторії в Україні покривають контрольовані Росією телеканали.

    І пропаганда зараз іде просто люта. Це питання навіть не потріотизму,  це питання його особистого виживання.

    От, приміром, Зеленський бореться з Філатовим, з іншими мерами.  Не тих він призначив ворогами. Якщо вже рубати з плеча, то треба думати про  Медведчука, Мураєва, Льовочкіна і тд., про їх кримінальне минуле і сьогодення, про їх фінансові махінації і брехливі медіа.

    Існує лише один метод припинити обстріли. Це якщо самі стрільці відправлятимуться слухати концерт Кобзона особисто. І для цього цілком можливо створити умови – попри те, що у широкомасштабній війні Україні буде з Росією важко, але у конфлікті низької інтенсивності цілком можливо отримати перевагу вже за кілька років роботи.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Росія бойовики на Донбасі Донбас пропаганда війна
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