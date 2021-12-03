Кремль: Путін вимагатиме від Байдена гарантії, що Україна не вступить до НАТО

РФ хоче на переговорах з главою Білого дому торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО

Росії нібито раніше давалися усні запевнення в тому, що Альянс не буде розширюватися на схід

Президент Росії Володимир Путін на майбутньому онлайн-саміті з президентом США Джо Байденом вимагатиме гарантії невступу України до НАТО, а також закріплення їх у відповідному документі. Про це пише «Риа Новости».

Як заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

«Наші пропозиції про необхідність проведення спільно з колегами – провідними країнами – роботи по досягненню відповідних юридичних домовленостей, які виключили б будь-яке подальше просування НАТО на схід, і розміщення на території суміжних держав, включаючи Україну, загрозливих нам збройових систем», – зазначив він.

Ушаков також заявив, що Росії нібито раніше давалися усні запевнення в тому, що Альянс не буде розширюватися на схід.

«Це питання з бородою. СРСР і Росії давалися усні запевнення про те, що НАТО не буде просуватися на схід до території Росії. Виявилося, що усні запевнення нічого не варті. Хоча певна фіксація запевнень робилася. У нас є запис відповідних бесід», – додав помічник Путіна.

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