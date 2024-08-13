Курщина: ЗСУ заявили, що зайшли в Любимівку (відео)
Любимівка розташоване за 9 км від російсько-українського кордону
Українські захисники опублікували відео із російської Любимівки. Як стверджується у повідомленні воїнів, населений пункт зачищено від російських військових. Відео оприлюднив підрозділ «Чорний Лебідь» 225 окремої штурмової бригади.
«Любимівка вільна! Відео після зачистки населеного пункту від російських солдат», – йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
🇺🇦 Любимівка на Курщині вільна та українізована! pic.twitter.com/P0jhoTMGLg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 13, 2024
До відома, село Любимівка розташоване на річці Снагост, за 9 км від російсько-українського кордону, за 93 км на південний захід від Курська, за 15 км на південний схід від районного центру – селища міського типу Коренєво.
Раніше повідомлялося, що вузлове місто Суджа в Курській області РФ повністю перебуває під контролем ЗСУ. Відповідне відео з'явилося у мережі. На одному із оприлюднених роликів український боєць прогулюється однією з вулиць міста.
Також ЗСУ зняли російський прапор з адмінбудівлі у Дар'їно. Бійці 225-го окремого штурмового батальйону оприлюднили відео, на якому видно як знімають російський прапор з адмінбудівлі в Дар'їно Курської області після зачистки.
Читайте також:
- Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
- Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області
- Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
- Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке сьогодні увійшли ЗСУ
- Удар по аеродрому у Липецьку. Чим важливе це місто для ЗСУ
Коментарі — 0