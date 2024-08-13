Курщина: ЗСУ заявили, що зайшли в Любимівку (відео)

Любимівка розташоване за 9 км від російсько-українського кордону

Українські захисники опублікували відео із російської Любимівки. Як стверджується у повідомленні воїнів, населений пункт зачищено від російських військових. Відео оприлюднив підрозділ «Чорний Лебідь» 225 окремої штурмової бригади.

«Любимівка вільна! Відео після зачистки населеного пункту від російських солдат», – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

До відома, село Любимівка розташоване на річці Снагост, за 9 км від російсько-українського кордону, за 93 км на південний захід від Курська, за 15 км на південний схід від районного центру – селища міського типу Коренєво.

Раніше повідомлялося, що вузлове місто Суджа в Курській області РФ повністю перебуває під контролем ЗСУ. Відповідне відео з'явилося у мережі. На одному із оприлюднених роликів український боєць прогулюється однією з вулиць міста.

Також ЗСУ зняли російський прапор з адмінбудівлі у Дар'їно. Бійці 225-го окремого штурмового батальйону оприлюднили відео, на якому видно як знімають російський прапор з адмінбудівлі в Дар'їно Курської області після зачистки.