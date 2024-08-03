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Ростовську область атакували БпЛА: на військовому аеродромі лунають вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ростовську область атакували БпЛА: на військовому аеродромі лунають вибухи
фото: скріншот

Губернатор Ростовської області повідомив, що пошкоджено складські об'єкти

У ніч на 3 серпня безпілотники атакували Ростовську область, зокрема вибухи пролунали на аеродромі  «Морозовськ». Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор Василь Голубєв.

Вибухи було чути в самому Ростові-на-Дону, а також у Батайську і Морозовську. Мешканці повідомили, що на військовому аеродромі «Морозовськ» лунають вибухи. Ймовірно, йде детонація боєприпасів.

Очевидці припускають, що горить склад боєприпасів чи цистерни з паливом. Офіційної інформації немає.

Водночас губернатор Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозівському районах. 

Нагадаємо, у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські підрозділи оборони та розвідки використали щонайменше 70 безпілотників для удару по авіабазі, що розташована за 240 кілометрів від лінії фронту. 

Розташований у Ростовській області аеродром, є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні, та слугує передовою оперативною базою для винищувачів Су-27.

Теги: вибух росія аеродром

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