Міжнародний реєстр збитків: від сьогодні українці зможуть подати заяву у «Дії»

Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати на порталі «Дія»

Заповнити заяву до міжнародного Реєстру збитків на порталі «Дія» можна, якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії

Від сьогодні всі українці можуть подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, який стане основою для майбутніх репарацій. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть заяву до міжнародного Реєстру збитків на порталі «Дія»», – йдеться у повідомленні.

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в ДРРП (Ред. – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та наявність акту комісійного обстеження майна), зараз доопрацювали систему і скористатися послугою можна, навіть якщо:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму «єВідновлення»;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Подавайте заяву на порталі «Дія» за посиланням.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з серпня українці зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків ще за 12-ма новими категоріями.

Відомо, що станом на 3 квітня заявки на компенсацію подали вже 200 українців.