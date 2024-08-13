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Уночі в Єкатеринбурзі спалахнула сильна пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Уночі в Єкатеринбурзі спалахнула сильна пожежа
Очевидці чули гучний вибух
фото з відкритих джерел

Заграву від пожежі та дим було видно з різних районів

У ніч на 13 серпня в російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа. Очевидці чули гучний вибух із різних районів міста. Про це пишуть росЗМІ.

Очевидці розповіли, що неподалік вулиці Металургів у Єкатеринбурзі було чути гучний вибух, після чого місцеві побачили полум'я. Заграву від пожежі та дим було видно за кілька кілометрів.

5 фото
На весь екран
фото з відкритих джерел

Як повідомляється, згоріли два садові будинки та будівлі на площі 250 кв.м. Була загроза розповсюдження на сусідні будівлі, але постраждалих немає.

Уночі в Єкатеринбурзі спалахнула сильна пожежа фото 1

Причина пожежі встановлюється. За словами очевидців там вибухнув газовий балон.

Раніше повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві «НВО автоматики». Серед іншого, дана компанія виробляє електроніку для ракет.

Теги: пожежа вибух росія

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