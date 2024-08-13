Уночі в Єкатеринбурзі спалахнула сильна пожежа

Заграву від пожежі та дим було видно з різних районів

У ніч на 13 серпня в російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа. Очевидці чули гучний вибух із різних районів міста. Про це пишуть росЗМІ.

Очевидці розповіли, що неподалік вулиці Металургів у Єкатеринбурзі було чути гучний вибух, після чого місцеві побачили полум'я. Заграву від пожежі та дим було видно за кілька кілометрів.

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фото з відкритих джерел

Як повідомляється, згоріли два садові будинки та будівлі на площі 250 кв.м. Була загроза розповсюдження на сусідні будівлі, але постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється. За словами очевидців там вибухнув газовий балон.

Раніше повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві «НВО автоматики». Серед іншого, дана компанія виробляє електроніку для ракет.