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Лікарі боролися за життя Героя, але серце зупинилося. Згадаймо Дмитра Кравченка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лікарі боролися за життя Героя, але серце зупинилося. Згадаймо Дмитра Кравченка
11 вересня за незалежність України загинув браїлівчанин Дмитро Кравченко
колаж: glavcom.ua

Дмитро Кравченко із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Кравченка.

11 вересня 2023 року за Україну загинув Дмитро Кравченко, який служив у складі 131-го окремого батальйону, група розвідки «Браво», з позивним «Крава». Лікарі два дні боролися за життя Героя, але його серце зупинилося після важкого поранення несумісного з життям на Херсонщині. У захисника залишилася дружина та п'ятирічний син. Про це повідомив Браїлівський старостинський округ Жмеринської територіальної громади.

Дмитро Кравченко родом з селища Браїлів. Освіту здобув у Вінницькій ЗОШ №26. Закінчив Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Герой ще за тиждень зрозумів, що почнеться велика війна і вирішив для себе, що відразу піде воювати.

Лікарі боролися за життя Героя, але серце зупинилося. Згадаймо Дмитра Кравченка фото 1

«Десь за сім днів до війни мені було чітко зрозуміло, що вона таки буде. На це вказувало багато факторів. Дружина моя якраз збиралась летіти відпочивати до Мексики, я ще казав їй не їхати, бо таки війна буде. Але звісно вірити в таке вона відмовлялась і полетіла. Зранку 24 лютого все почалось, я чекав поки дружина повернеться аби передати їй сина, бо вже тоді чітко розумів, що піду воювати. Вона важко та довго добиралась до Вінниці, через відсутність авіасполучення. Щойно вона повернулась я зібрав речі і подався в частину. Це мій обов’язок захищати свій дім», – розповідав Дмитро Кравченко.

Герой став відомим у соцмережах завдяки фото з чебуреком та зв’язаним російським військовим.

Лікарі боролися за життя Героя, але серце зупинилося. Згадаймо Дмитра Кравченка фото 2

«До нас там поступила інформація, що в населеному пункті знаходяться російські військові. Тому ми поїхали їх затримувати. Ми їх затримали, погрузили в автомобіль. Я був дико голодний, бо на бойове завдання, як правило, виходити варто натщесерце. Мені місцева жителька винесла чебурек. В той момент мене сфотографували з чебуреком, полоненими та тією жінкою, що принесла поїсти», – розповідав «Крава».

Дмитро Кравченко брав учать у звільненні Херсону. Вкінці літа 2023 року Героя відправили у Велику Британію на курси лідерства, які тривали 35 днів. Але у вересні «Крава» отримав важке поранення. Його серце зупинилося 11 вересня 2023 року. У захисника залишилась дружина, маленький син та батьки.

Лікарі боролися за життя Героя, але серце зупинилося. Згадаймо Дмитра Кравченка фото 3

Батько Героя Цезарій Кравченко після смерті сина активно зайнявся волонтерською діяльністю та допомагає односельцям, які воюють.

Лікарі боролися за життя Героя, але серце зупинилося. Згадаймо Дмитра Кравченка фото 4

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть військові Україна хвилина мовчання

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