Лікарі боролися за життя Героя, але серце зупинилося. Згадаймо Дмитра Кравченка

Дмитро Кравченко із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Кравченка.

11 вересня 2023 року за Україну загинув Дмитро Кравченко, який служив у складі 131-го окремого батальйону, група розвідки «Браво», з позивним «Крава». Лікарі два дні боролися за життя Героя, але його серце зупинилося після важкого поранення несумісного з життям на Херсонщині. У захисника залишилася дружина та п'ятирічний син. Про це повідомив Браїлівський старостинський округ Жмеринської територіальної громади.

Дмитро Кравченко родом з селища Браїлів. Освіту здобув у Вінницькій ЗОШ №26. Закінчив Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Герой ще за тиждень зрозумів, що почнеться велика війна і вирішив для себе, що відразу піде воювати.

«Десь за сім днів до війни мені було чітко зрозуміло, що вона таки буде. На це вказувало багато факторів. Дружина моя якраз збиралась летіти відпочивати до Мексики, я ще казав їй не їхати, бо таки війна буде. Але звісно вірити в таке вона відмовлялась і полетіла. Зранку 24 лютого все почалось, я чекав поки дружина повернеться аби передати їй сина, бо вже тоді чітко розумів, що піду воювати. Вона важко та довго добиралась до Вінниці, через відсутність авіасполучення. Щойно вона повернулась я зібрав речі і подався в частину. Це мій обов’язок захищати свій дім», – розповідав Дмитро Кравченко.

Герой став відомим у соцмережах завдяки фото з чебуреком та зв’язаним російським військовим.

«До нас там поступила інформація, що в населеному пункті знаходяться російські військові. Тому ми поїхали їх затримувати. Ми їх затримали, погрузили в автомобіль. Я був дико голодний, бо на бойове завдання, як правило, виходити варто натщесерце. Мені місцева жителька винесла чебурек. В той момент мене сфотографували з чебуреком, полоненими та тією жінкою, що принесла поїсти», – розповідав «Крава».

Дмитро Кравченко брав учать у звільненні Херсону. Вкінці літа 2023 року Героя відправили у Велику Британію на курси лідерства, які тривали 35 днів. Але у вересні «Крава» отримав важке поранення. Його серце зупинилося 11 вересня 2023 року. У захисника залишилась дружина, маленький син та батьки.

Батько Героя Цезарій Кравченко після смерті сина активно зайнявся волонтерською діяльністю та допомагає односельцям, які воюють.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.