Чверть канадців працюють у одній галузі: несподівана статистика

Зайнятість на держслужбі зростає в Канаді з року в рік

Кількість громадян Канади, які працюють на державних посадах, зростає з кожним роком. Цей факт багато в чому пояснює зацікавленість країни в іммігрантах. Про це пише Vancouverok.

Статистичне управління Канади опублікувало аналіз ринку праці за липень 2024 року. Зростання безробіття вдалося призупинити, і показник майже не відрізняється від червневого, становлячи 6,4%. Причому можливість громадян працевлаштуватися залежить здебільшого від цього сектора економіки.

«Зайнятість на держслужбі зростає в Канаді з року в рік. У липні у галузі з'явилося додатково понад 40 тис. робочих місць (+0,9% до червня). Щорічний приріст фіксується на рівні цифри в 5%. Характерно, що темпи появи робочих місць у держсекторі у вісім разів перевищують приватний бізнес», – пишуть журналісти.

Наразі кількість людей, які працюють на уряд країни, провінцій, що працюють у меріях та супутніх відомствах, становить 4,5 млн осіб. Як вважають статистики, державні службовці складають чверть дієздатного населення Канади.

«Аналітики впевнені, що цей показник не такий уже й поганий, і характерний для розвинених країн світу. Саме тому Канада тримає двері до країни широко відчиненими та приймає іммігрантів для інших галузей. Хтось має працювати, а хтось ним керувати», – зазначає Vancouverok.

До слова, оприлюднено список сфер однієї з найбільших канадських провінцій, де гостро не вистачає кадрів. Прогноз уряду регіону включає п'ять спеціальностей – володарі відповідних дипломів неодмінно знайдуть собі роботу.Зокрема уряд канадської провінції Альберта оприлюднив статистку зайнятості, що включає 500 професій. Зокрема до топ-5 фахівців, гостро необхідних канадській Альберті, включені: ветеринари, логопеди, фізіотерапевти, медсестри та фармацевти.