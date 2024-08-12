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Чверть канадців працюють у одній галузі: несподівана статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чверть канадців працюють у одній галузі: несподівана статистика
Темпи появи робочих місць у держсекторі Канади у вісім разів перевищують приватний бізнес
фото із відкритих джерел

Зайнятість на держслужбі зростає в Канаді з року в рік

Кількість громадян Канади, які працюють на державних посадах, зростає з кожним роком. Цей факт багато в чому пояснює зацікавленість країни в іммігрантах. Про це пише Vancouverok.

Статистичне управління Канади опублікувало аналіз ринку праці за липень 2024 року. Зростання безробіття вдалося призупинити, і показник майже не відрізняється від червневого, становлячи 6,4%. Причому можливість громадян працевлаштуватися залежить здебільшого від цього сектора економіки.

«Зайнятість на держслужбі зростає в Канаді з року в рік. У липні у галузі з'явилося додатково понад 40 тис. робочих місць (+0,9% до червня). Щорічний приріст фіксується на рівні цифри в 5%. Характерно, що темпи появи робочих місць у держсекторі у вісім разів перевищують приватний бізнес», – пишуть журналісти.

Наразі кількість людей, які працюють на уряд країни, провінцій, що працюють у меріях та супутніх відомствах, становить 4,5 млн осіб. Як вважають статистики, державні службовці складають чверть дієздатного населення Канади.

«Аналітики впевнені, що цей показник не такий уже й поганий, і характерний для розвинених країн світу. Саме тому Канада тримає двері до країни широко відчиненими та приймає іммігрантів для інших галузей. Хтось має працювати, а хтось ним керувати», – зазначає Vancouverok.

До слова, оприлюднено список сфер однієї з найбільших канадських провінцій, де гостро не вистачає кадрів. Прогноз уряду регіону включає п'ять спеціальностей – володарі відповідних дипломів неодмінно знайдуть собі роботу.Зокрема уряд канадської провінції Альберта оприлюднив статистку зайнятості, що включає 500 професій. Зокрема до топ-5 фахівців, гостро необхідних канадській Альберті, включені: ветеринари, логопеди, фізіотерапевти, медсестри та фармацевти.

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Теги: праця робота населення безробіття бізнес Канада

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