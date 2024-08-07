Син Нетаньягу незаконно отримав паспорт? Поліція завітала із обшуком до МЗС Ізраїлю

Поліція Ізраїлю провела обшук у Міністерстві закордонних справ

Співробітники антикорупційної поліції прийшли з перевіркою до МЗС Ізраїлю. Про це пише Ha'aretz із посиланням на джерела. Силовики вилучили документи у справі щодо незаконного надання дипломатичних паспортів.

«У середу вранці поліція провела обшук в офісах МЗС Ізраїлю в Єрусалимі та конфіскувала документи в рамках розслідування підозри у видачі дипломатичних паспортів низці громадян», – зазначає Ha'aretz.

Слідство вважає, що такі паспорти видавали людям, які не мають на них прав. В одному випадку паспорт отримав син прем'єра Яїр Нетаньягу, уточнили співрозмовники. Деталі того, що відбувається, не розкриваються.

Раніше повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі.Блінкен сказав, що перемовини задля припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС досягли «завершальної стадії» і США взаємодіють з Єгиптом і Катаром для укладання угоди.