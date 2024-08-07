Головна Світ Політика
search button user button menu button

Син Нетаньягу незаконно отримав паспорт? Поліція завітала із обшуком до МЗС Ізраїлю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Син Нетаньягу незаконно отримав паспорт? Поліція завітала із обшуком до МЗС Ізраїлю
Поліція Ізраїлю провела обшук у Міністерстві закордонних справ
фото із відкритих джерел

Поліція Ізраїлю провела обшук у Міністерстві закордонних справ

Співробітники антикорупційної поліції прийшли з перевіркою до МЗС Ізраїлю. Про це пише Ha'aretz із посиланням на джерела. Силовики вилучили документи у справі щодо незаконного надання дипломатичних паспортів.

«У середу вранці поліція провела обшук в офісах МЗС Ізраїлю в Єрусалимі та конфіскувала документи в рамках розслідування підозри у видачі дипломатичних паспортів низці громадян», – зазначає Ha'aretz.

Слідство вважає, що такі паспорти видавали людям, які не мають на них прав. В одному випадку паспорт отримав син прем'єра Яїр Нетаньягу, уточнили співрозмовники. Деталі того, що відбувається, не розкриваються.

Раніше повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі.Блінкен сказав, що перемовини задля припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС досягли «завершальної стадії» і США взаємодіють з Єгиптом і Катаром для укладання угоди. 

Читайте також: ООН причетна до нападу ХАМАС на Ізраїль? The Times of Israel повідомила деталі
Теги: обшук Ізраїль паспорт слідство документи розслідування поліція ХАМАС Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продавали неіснуючі генератори: на Київщині судитимуть організовану групу
Продавали неіснуючі генератори: на Київщині судитимуть організовану групу
31 липня, 20:53
Путін хоче використовувати Іран та КНДР для маневрів з США
Чому Путін попросив Іран не відповідати Ізраїлю?
Вчора, 19:00
Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі
Винищувачі F-16 на шляху до України – Блінкен
10 липня, 16:42
За даними поліції, на вигляд загиблому – до 30 років
У Києві чоловік зістрибнув зі «скляного» мосту
10 липня, 13:51
Згідно із законом військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
16 липня, 13:58
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства
На Київщині жінка підпалила себе через судовий процес щодо дитини (відео)
19 липня, 08:30
Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту
Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва
20 липня, 14:13
МЗС оновило рекомендації громадянам України у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Ліванській Республіці
Загострення ситуації на Близькому Сході: МЗС звернулося до українців
2 серпня, 21:44
Щоб поховати людину, треба мати російський паспорт
На окупованих територіях неможливо поховати людину без паспорта РФ
1 серпня, 07:19

Політика

Наступ на Курську область: Герасимов зробив заяву про просування ЗСУ
Наступ на Курську область: Герасимов зробив заяву про просування ЗСУ
Син Нетаньягу незаконно отримав паспорт? Поліція завітала із обшуком до МЗС Ізраїлю
Син Нетаньягу незаконно отримав паспорт? Поліція завітала із обшуком до МЗС Ізраїлю
Перемовини між Ізраїлем та ХАМАС на завершальному етапі – Блінкен
Перемовини між Ізраїлем та ХАМАС на завершальному етапі – Блінкен
Орбан неочікувано сколотив коаліцію однодумців: що зміниться у політиці Європи
Орбан неочікувано сколотив коаліцію однодумців: що зміниться у політиці Європи
Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)
Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
46K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
35K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
21K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Сьогодні, 17:33
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Сьогодні, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua