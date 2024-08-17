Дуда ветував закон про ліквідацію комісії з вивчення впливу Росії

Дуда направив закон на повторний розгляд до Сейму

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на закон про ліквідацію комісії з вивчення впливу Росії в 2007-2022 роках на внутрішню безпеку країни та передав його для повторного розгляду в нижню палату парламенту. Про це повідомила Канцелярія польського президента.

«Президент відмовився підписати закон від 24 липня 2024 року про скасування Закону про державну комісію з розслідування російських впливів на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках та 16 серпня 2024 року направив його на повторний розгляд до Сейму», – йдеться в повідомленні.

У заяві до Сейму Дуда на 12 сторінках виклав причини свого рішення накласти вето. Він зазначив, що перед створеною комісією стояли завдання, важливі з точки зору інтересів країни, і в багатьох елементах вона їх успішно виконала.

«Вважаю, що необхідно якнайшвидше вжити заходів для реалізації та здійснення дій, що призведуть до можливості проведення та продовження подальшої роботи комісії зі з'ясування дій державних службовців або вищих керівників, які в період із 2007 до 2022 року під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Республіки Польща», – пояснив польський президент.

Зазначимо, у травні 2024 року розпорядженням прем'єр-міністра Туска була створена комісія з розслідування російського та білоруського впливу у 2004-2024 роках, яку очолив голова Служби внутрішньої безпеки Ярослав Стружик.

Закон передбачає, що комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення «шкідливих рішень» тощо у період з 2007 по 2022 рік.

У червні відбулося перше читання законопроєкту, підготовленого депутатами «Польщі-2050» про скасування комісії при уряді «Права і справедливості». Після президентського вето законопроєкт знову потрапляє до Сейму.

Нагадаємо, урядова комісія Польщі з розслідування російських і білоруських впливів впродовж останніх 20 років розпочала свою роботу 5 червня.