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Смерть українця у притулку для біженців Німеччини: поліція затримала підозрюваного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Смерть українця у притулку для біженців Німеччини: поліція затримала підозрюваного
Поліція Німеччини розслідує вбивство українця в притулку для біженців
фото: dw.com

Розслідування щодо підґрунтя злочину перебуває на початковій стадії

Німецькі правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який підозрюється у причетності до смерті 46-річного біженця з України у місті Росток. Про це пише DW.

Як зазначає видання, у понеділок, 12 серпня, затримано 26-річного громадянина України за підозрою у вбивстві 46-річного українця, яке сталося того ж дня в одному з притулків для біженців міста Росток у землі Мекленбург-Передня Померанія.

Як кажуть правоохоронці обставини, за яких знайшли чоловіка, дозволяють припустити можливість убивства. У поліції зазначили, що розслідування щодо підґрунтя злочину перебуває на початковій стадії, тому надати додаткову інформацію правоохоронці наразі не можуть.

Нагадаємо, в понеділок, 12 серпня, тіло 46-річного українця було виявлене в спеціалізованому центрі для біженців. Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. 

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.

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Теги: біженці смерть українці Німеччина

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