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У Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні атаки ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні атаки ЗСУ
фото з відкритих джерел

Окупанти збільшили кількість патрулів біля портів та військових об'єктів

На території тимчасово окупованого Криму росіяни посилили перевірку населення після вдалих ударів ЗСУ по інфраструктурі півострова. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти збільшили кількість патрулів біля портів та військових об'єктів. Так, представники росгвардії вибірково перевіряють місцеве населення, а саме – телефони та зміст інформації на них.

«Закликаємо бути пильними й враховувати це під час планування прогулянок. Нагадаємо, на сайті Центру національного спротиву є розділ з корисними порадами, де можна ознайомитись з інструкціями щодо очищення телефону», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські загарбники продовжують свої спроби легітимізувати окупацію українських територій, запланувавши проведення фальшивих «виборів» у тимчасово окупованому Криму 8 вересня.

До слова, Кримський міст наразі максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Теги: Крим окупанти населення росіяни

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