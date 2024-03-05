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Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
Бенсаад переконаний, що штаб-квартира ООН має знаходитися в Ялті чи Москві
фото з відкритих джерел

Правнук Сталіна звернувся до міністра закордонних справ РФ із пропозицією… розпустити ООН

Правнук Йосипа Сталіна художник Селім Бенсаад звернувся з відкритим листом до голови Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. У своєму зверненні правнук Сталіна заявив про необхідність розпуску ООН, пише News.ru.

«Як останній уроджений Джугашвілі, правнук генералісімуса Перемоги у Другій світовій війні та онук загиблого у фашистському концтаборі Заксенхаузен Якова Джугашвілі я готовий офіційно від імені сім'ї Сталіних підтримати вас і Міністерство закордонних справ Російської Федерації у скликанні спеціального засідання ООН, щоб вирішити подальшу долю цієї організації та доцільність участі в ній країни правонаступника СРСР, країни переможця фашизму – Росії», – заявив Бенсаад.

Правнук Сталіна вважає, що ООН довела свою неспроможність у розв’язанні питань щодо недопущення геноциду націй та окремих народів. За його словами, організація «дозволяє винищувати росіян» на Донбасі, а також проводить політику подвійних стандартів у секторі Газа.

Прес-аташе Бенсаада Вадим Горжанкін наголосив, що також необхідно ініціювати перенесення штаб-квартири ООН до Москви чи Ялти. Він зазначив, що зараз західні дипломати використовують візовий режим для тиску і позбавляють російських представників можливості брати участь у сесіях ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров поскаржився, що посли країн Євросоюзу в Москві відмовилися зустрітися з ним. Він розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. Проте, за його словами, за два дні до заходу МЗС отримало повідомлення, що посли на зустріч не прийдуть.

До слова, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляє, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території.

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Теги: художник Йосип Сталін Сергій Лавров ООН росія

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